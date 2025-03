Tolga chiederà a Selin di sposarlo nelle prossime puntate di Tradimento e lo farà prima per gioco e poi con una sorpresa in grande stile.

Le anticipazioni rivelano che dopo aver saputo della gravidanza di Oylum, Tolga perderà del tutto le speranze di un ritorno con lei. Il ragazzo si lascerà convincere dai suoi amici che Selin è la persona giusta per lui e le farà una proposta di nozze. Lei sarà al settimo cielo e accetterà di diventare la moglie di Tolga.

Le nuove vite di Oylum e Tolga

Le anticipazioni di Tradimento annunciano che Tolga e Oylum non si sposeranno anche se continueranno ad amarsi.

Tutto inizierà con un bacio tra Oylum e Behram che Tolga non riuscirà a perdonare. La figlia di Guzide inizierà una relazione con Behram e sembrerà aver dimenticato Tolga, almeno apparentemente. Il figlio di Oltan, invece, si lascerà intenerire dalle attenzioni di Selin e proverà a voltare pagina con lei. Oylum e Tolga si dichiareranno amore quando Ozan sarà in ospedale in fin di vita, ma questo non basterà a farli tornare insieme. Oylum, infatti, non potrà più lasciare Behram che la terrà legata a sé con le sue minacce e ricattandola con la vita di Tolga. Quest'ultimo, ignaro di tutto, penserà di lasciare Selin ma non ce la farà perché temerà di ferirla troppo. A peggiorare la situazione arriverà la notizia della gravidanza di Oylum che spegnerà ogni speranza.

Selin parlerà con un'amica in comune che le confiderà che Oylum è incinta. Quando tornerà a casa, la ragazza ne parlerà con Tolga che sembrerà sconvolto da questa novità. Il ragazzo non dirà una parola, ma dai suoi occhi si capirà tutto il dispiacere che prova e Selin non potrà essere indifferente. Dopo aver chiesto a Tolga cosa ne pensasse, Selin lo spronerà a non fingere di non provare niente, perché lei sa che lui ama ancora Oylum.

"Speravi di tornare con lei, ammettilo", dirà Selin a Tolga che perderà la pazienza e le chiederà di andarsene: "Se lo sai e sei ancora con me allora non hai orgoglio", le dirà ferendola.

Le scuse di Tolga e la dichiarazione di Selin

Nelle prossime puntate della soap, Tolga si renderà conto di aver esagerato con Selin e le chiederà scusa per il suo comportamento.

La ragazza gli dirà che se lei gli è rimasta accanto nonostante sappia di non essere il suo primo pensiero è stato solo perché lo amava. "Hai ragione, non ho orgoglio", dirà in lacrime, "So che ami Oylum e non prenderò il suo posto, ma non riesco a staccarmi da te". Tolga abbraccerà la ragazza: "Mi dispiace di averti ferita". Qualche giorno dopo, Tolga ospiterà un paio di amici a casa e loro noteranno tutta la dolcezza di Selin: "Non dovresti lasciartela scappare, dovresti sposarla", gli diranno. Poco prima di mettersi a tavola, Tolga, Selin e gli amici giocheranno al gioco dei mimi e quando toccherà alla ragazza, lei mimerà una proposta di matrimonio. Gli amici sproneranno Tolga che si lascerà trasportare dall'atmosfera e rimedierà un anello con della carta da cucina.

Il ragazzo si metterà in ginocchio e farà la proposta a Selin che sarà al settimo cielo. Qualche sera dopo, Tolga organizzerà una vera sorpresa per la ragazza e dopo averle comprato un vestito elegante la porterà in un ristorante chic in cui le rifarà la proposta di nozze, questa volta in modo serio. Tolga darà alla sua nuova fidanzata un anello e lei non potrà fare altro che dire di sì in preda alla felicità.

Tolga e Oylum: un amore senza futuro

Nelle puntate in onda in Italia, Oylum e Tolga stanno ancora insieme ma la favola che stavano vivendo fino a qualche giorno fa non c'è più. Oltan, infatti, ha fatto da scuso a suo figlio per salvargli la vita ed è finito in gravissime condizioni in ospedale.

Questo episodio ha separato i due fidanzati, perché Tolga è disperato per suo padre e Oylum non se la sente più di chiedergli di voltare le spalle a Oltan. A peggiorare le cose è arrivato Ozan che ha dato un ultimatum a Oylum: "Se resti con Tolga io non ci sarò più". Behram sta cercando di approfittare della situazione per insinuarsi nella vita di Oylum e tutto sta remando contro la coppia.