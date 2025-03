Guzide gelerà tutti e negherà le nozze di Behram e Oylum nelle prossime puntate di Tradimento: "Behram non capisce o non vuole capire", dirà alla sua consuocera spiegando che sua figlia deve laurearsi ed essere indipendente prima di sposarsi.

Le anticipazioni rivelano che Oylum sarà terrorizzata all'idea della reazione di Behram, visto che il ragazzo l'ha già ricattata con la vita di Tolga per costringerla a stare con lui.

La gravidanza di Oylum e il cambiamento di Behram

Le anticipazioni di Tradimento annunciano che Oylum vivrà un vero e proprio incubo a causa di Behram.

Tutto inizierà quando Oylum e Tolga avranno dei problemi a causa delle divergenze tra Oltan e Guzide. Behram riuscirà in qualche modo a trovare spazio nel cuore di Oylum e la bacerà. Tra i due nascerà una relazione e per i primi tempi le cose andranno bene, nonostante Oylum continui a pensare a Tolga. Behram ricoprirà la sua ragazza di attenzioni, prenotando un ristorante solo per loro e organizzando un concerto tutto per Oylum con la sua band preferita. La figlia di Guzide penserà di aver trovato la serenità, ma presto si renderà conto di aver sbagliato tutto. Oylum scoprirà di essere incinta e questo sarà l'inizio del suo incubo, perché lei non vorrà portare avanti la gravidanza. Behram dimostrerà che la volontà di Oylum per lui non conta niente e le imporrà di non abortire.

La ragazza sarà disperata e chiederà anche aiuto a Zeynep per interrompere la gravidanza di nascosto, ma le cose peggioreranno ulteriormente. Quando Ozan si troverà in ospedale in fin di vita, Oylum e Tolga avranno un importante avvicinamento e Behram assisterà al loro abbraccio. Il cugino di Nazan lascerà l'ospedale in preda alla rabbia, mentre Tolga e Oylum si dichiareranno amore.

Il ricatto di Behram e l'incubo di Oylum

Nelle prossime puntate, Oylum scoprirà di amare ancora Tolga e si deciderà a lasciare Behram nonostante il figlio in arrivo. Il cugino di Nazan non farà una piega e sembrerà incassare il colpo, ma in realtà darà sfogo a tutta la sua pazzia. Behram ordinerà subito ai suoi uomini di fare un agguato a Tolga che resterà vivo per miracolo.

Il ragazzo sarà affiancato da un'auto da cui partirà un colpo di arma da fuoco diretto a Tolga. Poco dopo questo episodio, Behram andrà da Oylum comportandosi come se non si fossero mai lasciati: "Tolga potrebbe perdere la vita", le dirà minacciandola. Oylum sarà costretta a restare con Behram che la ricatterà con la vita del suo amato. La ragazza potrà condividere tutto questo soltanto con Zeynep, mentre tutti penseranno che lei stia bene con Behram. Quest'ultimo, intanto, passerà all'obiettivo successivo e annuncerà a Oylum che si fidanzeranno perché sua madre è in città. La madre di Behram regalerà una collana di rubini a sua nuora che dovrà dire a Guzide del prossimo fidanzamento. I futuri suoceri di Oylum si presenteranno a casa di Guzide con Nazan e inizieranno a parlare di matrimonio.

Guzide ascolterà tutto, ma all'improvviso gelerà Behram e sua madre: "Mia figlia deve ancora laurearsi, poi dovrà diventare indipendente e solo dopo potrà sposarsi". Le parole di Guzide lasceranno tutti senza parole, ma la donna continuerà, umiliando anche suo genero: "Behram non capisce o non vuole capire, ma io avevo già detto come la pensavo". Nell'imbarazzo, Behram e la sua famiglia lasceranno la casa offesi, e Oylum sarà terrorizzata all'idea di cosa potrebbe fare il suo fidanzato per vendicarsi di questo affronto.

L'inizio dei problemi per Tolga e Oylum

Nelle puntate in onda in Italia, Oylum aveva accettato la proposta di matrimonio di Tolga ed era felice. Tutto, però, è cambiato quando Tolga ha deciso di rinnegare Oltan davanti a Guzide per non avere problemi con la sua famiglia.

Durante l'incontro, un ex socio di Tolga è entrato nel locale e ha puntato la sua arma contro di lui. Oltan ha fatto da scudo e ha salvato la vita a suo figlio, ma lui è finito in gravissime condizioni in ospedale. Questo episodio ha fatto sentire terribilmente in colpa Tolga e lo ha fatto allontanare da Oylum. Quest'ultima non è stata abbastanza vicina a Tolga in questo momento delicato, perché non ha saputo come affrontare al meglio la situazione.