Yesim finirà in prigione per aver tolto la vita a Burcu nelle prossime puntate di Tradimento e dovrà affrontare le detenute che si prenderanno gioco di lei.

Le anticipazioni rivelano che grazie alle conoscenze di Elmas il caso di Yesim finirà nelle mani di un giudice molto severo e la donna dovrà trascorrere un periodo in carcere. Qui le detenute, oltre a costringere Yesim a fare le pulizie, le chiederanno di pagare anche per poter mangiare.

Il piano di Elmas e Guzide

Le anticipazioni di Tradimento annunciano che presto Yesim dovrà fare i conti con la giustizia a causa degli errori commessi.

La donna confesserà a Tarik di aver spinto Burcu sui binari, ma lo pregherà di aiutarla a trovare il video con cui Oylum e Tolga l'hanno ricattata. Yenersoy si lascerà convincere ancora una volta da Yesim che gli dirà di non aver premeditato nulla, ma che si è trattato di un incidente e proverà a toglierla dai guai. Tarik si recherà all'agenzia che gestisce le videocamere di sorveglianza e chiederà al proprietario di acquistare i video del giorno dell'omicidio. Il proprietario gli chiederà una cifra di 500mila dollari senza neanche farglielo vedere prima. Tarik non accetterà assolutamente di pagare così tanto denaro e andrà da Yesim a dirle che se ha commesso il reato pagherà. Nel frattempo, si scoprirà che non esiste nessun video che incastra davvero Yesim, ma è un trucco di Elmas per tenere sulla corda Yesim e Tarik.

Con il passare dei giorni, Guzide e il suo avvocato saranno sempre più sicuri che Yesim ha tolto la vita alla sua migliore amica e useranno tutto quello che hanno a disposizione per farla finire in prigione.

L'arresto di Yesim

Nelle prossime puntate di Tradimento, Elmas e Guzide saranno consapevoli che il video a loro disposizione non è sufficiente per garantire la condanna di Yesim.

Nelle immagini, infatti, si vedranno lei e Burcu discutere in stazione e poi allontanarsi in un punto cieco. Si vedrà anche Yesim andare via poco dopo la tragedia, ma non ci saranno le immagini in cui la donna spinge la sua amica sulle rotaie. A questo proposito, Elmas penserà che se il caso finisse nelle mani di un giudice particolarmente scrupoloso e severo avrebbero delle possibilità in più.

L'avvocato userà le sue conoscenze per fare in modo di far finire i video a sua disposizione nelle mani giuste e ci riuscirà. Proprio quando penserà di averla fatta franca, a casa di Yesim suonerà la polizia che la arresterà con l'accusa di aver tolto la vita a Burcu. La donna sarà costretta a seguire gli agenti in commissariato, certa che Tarik la libererà subito. Yesim spiegherà che Guzide vuole calunniarla, ma non sarà così semplice per lei. La donna, in lacrime sarà portata in prigione e per lei la vita non sarà affatto facile in cella. Le detenute non perderanno occasione per prendersi gioco di Yesim, le faranno fare le pulizie e le chiederanno di pagare per poter mangiare. Disperata, la donna sarà costretta a privarsi del suo bracciale pur di avere un pasto.

Il delitto di cui si è macchiata Yesim

Nelle puntate precedenti, Yesim era molto legata alla sua vicina di casa Burcu. Quest'ultima era sempre disponibile ad ascoltarla e le ha dato diversi consigli, ma in realtà l'ha ingannata sin dall'inizio. Burcu ha raccolto diverse prove contro Yesim, filmando tutti gli imbrogli alle spalle di Tarik. Quando ha avuto abbastanza materiale, la donna è andata da Guzide e le ha proposto tutti i video di Yesim in cambio dell'affidamento di suo figlio. Yesim ha visto all'improvviso tutti i suoi inganni resi pubblici, ma non ha mai sospettato che dietro tutto questo ci fosse Burcu. Un giorno, però, Yesim ha scoperto che la sua amica nascondeva nella sua borsa il telefono che aveva detto di aver perso e ha visto anche tutti i video contro di lei. A quel punto Yesim non ha dato a Burcu neanche il tempo di spiegarsi: l'ha raggiunta in stazione e le ha tolto la vita.