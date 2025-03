Behram stupirà Oylum con una dichiarazione nella puntata di Tradimento di mercoledì 12 marzo: "Sono innamorato di te", dirà il ragazzo che in cambio riceverà un bacio.

Le anticipazioni rivelano che Nazan inviterà Oylum al ristorante di Behram e poi lascerà i due ragazzi da soli. Dopo il bacio, Oylum chiederà a Behram di dimenticare tutto e correrà in ospedale da Tolga. Vedendo il suo fidanzato disperarsi per Otlan, però, Oylum non avrà il coraggio di farsi vedere.

La serata di Oylum e Behram

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Tolga e Oylum passeranno un periodo di forte distanza.

Il ragazzo si sentirà terribilmente in colpa per Oltan che, dopo avergli fatto da scudo, sarà in gravi condizioni e Oylum non saprà stargli vicino. La figlia di Guzide si sentirà in imbarazzo perché Tolga stava per rinnegare suo padre per lei. Behram si accorgerà del brutto momento e si farà strada nella vita di Oylum, grazie anche alla complicità di Nazan. Quest'ultima, sapendo che la ragazza non sta passando dei giorni sereni, le chiederà di raggiungerla al ristorante di Behram con la scusa di un aiuto per valutare i piatti. Oylum si lascerà convincere dall'amica di sua madre che però a un certo punto la lascerà da sola con Behram. Quest'ultimo sarà pronto ad ascoltare Oylum e le offrirà da bere fino a quando entrambi non saranno un po' brilli.

Behram si farà avanti con Oylum e le rivelerà di aver chiesto a sua cugina di chiamarla. "Sono innamorato di te", dichiarerà, "Anche se so che sei fidanzata". Behram spiegherà che non si possono controllare i sentimenti e le sue parole colpiranno in qualche modo Oylum. La ragazza, intenerita, si avvicinerà a Behram e tra i due scatterà un bacio.

La disperazione di Tolga al capezzale di Oltan

Nella puntata di mercoledì 12 marzo, Oylum e Behram vivranno un momento di forte vicinanza. Poco dopo il bacio, però, Oylum sembrerà pentita e confusa, tanto da chiedere scusa a Behram. "Mi dispiace, dimentica tutto", dirà prima di andare via in fretta dal ristorante. Il cugino di Nazan chiederà delle spiegazioni a Oylum che però lo lascerà senza dargli speranze.

Behram resterà da solo nel suo locale e non potrà fare a meno di ripensare a quello che è appena successo con Oylum. Quest'ultima correrà in ospedale da Tolga e troverà il ragazzo distrutto al capezzale di suo padre. Vedendo il ragazzo così disperato per Oltan, Oylum scoppierà a piangere senza farsi vedere e andrà via.

L'agguato al ristorante e la paura di Oylum e Guzide

Nelle puntate precedenti Oylum e Tolga hanno deciso di conquistare la fiducia di Guzide, invitandola a pranzo con Oltan. Lo scopo di Tolga era rinnegare suo padre di fronte a sua suocera per essere accettato in famiglia, ma tutto è andato diversamente. L'ex socio di Tolga è comparso all'improvviso al ristorante e ha sparato contro di lui, ma Oltan ha capito tutto e ha fatto da scudo a suo figlio.

Guzide e sua figlia hanno assistito alla scena terrorizzate e Oltan è stato portato urgentemente in ospedale. Le condizioni sono apparse sin da subito molto gravi e questo ha creato un grande senso di colpa sia in Oylum che in Tolga.