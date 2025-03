Yesim troverà Guzide e la sua famiglia seduti a tavola a colazione nella sua villa nelle prossime puntate di Tradimento. "Questa non è più casa tua", le dirà Guzide.

Le anticipazioni rivelano che Guzide dirà a Yesim di essere la nuova affittuaria della villa e intimerà a lei e Tarik di fare subito i bagagli, mostrando a Tarik il documento che lo dimostra. Yenersoy si sentirà sconfitto e non potrà fare altro che lasciare la casa di Guzide, che si prenderà la sua rivincita dopo mesi di sofferenza.

La brutta sorpresa per Yesim e Tarik

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Guzide riuscirà a riavere la sua casa grazie a Behram ed Elmas.

La giudice ignorerà che il fidanzato di sua figlia sia coinvolto in questa vicenda e penserà che l'avvocato abbia agito da sola. Yesim non saprà nulla di tutto questo e Guzide deciderà di far sapere che ha avuto la sua rivincita facendole una sorpresa sgradita. La giudice, Ozan, Oylum, Ümit e Zeynep si faranno trovare direttamente seduti a tavola a colazione. Quando Yesim vedrà Guzide e la sua famiglia al tavolo di quella che crede ancora la sua casa, sarà sconvolta. La piccola Oyku sarà felice di far colazione in braccio a Ümit, con Guzide e gli altri e questo farà infuriare ancora di più Yesim, che non riuscirà a tollerare tanta sfacciataggine. "Fuori da casa mia", urlerà la donna a Guzide, che sorriderà continuando a ignorarla.

Dopo aver fatto andare via Oyku con la zia Ilknur, Yesim intimerà a tutti di andare via o chiamerà la polizia. A quel punto, Guzide sarà molto chiara: "Questa non è più casa tua. Ricordi quando ti avevo promesso che sarei venuta a riprendermela?".

Yesim sconfitta e umiliata

Nelle prossime puntate di Tradimento, Guzide si prenderà la sua rivincita su Yesim, perché, senza avvertirla, si sistemerà nella villa con la sua famiglia.

Tra le due donne nascerà una discussione e a un certo punto arriverà Tarik. Quest'ultimo resterà senza parole quando sua moglie gli consiglierà di prendere le sue cose, ma non le darà ascolto. A quel punto, Guzide gli consegnerà il documento di locazione e Tarik non potrà fare altro che accettare la sconfitta. Yesim, il suo compagno, Oyku e la zia faranno i bagagli e andranno via, mentre Guzide e la sua famiglia resteranno sulla porta a guardarli.

Tarik accompagnerà Yesim a casa della figlia di Ilknur e questo sarà motivo di litigio tra i due. L'uomo farà capire chiaramente alla sua compagna che non avrà una casa da lui.

Il colpo basso di Tarik per ferire Guzide

Nelle puntate in onda in Italia, Guzide è stata sfrattata e ha dovuto lasciare la sua amata villa con la sua famiglia. Tarik ha venduto la sua casa a un cliente usando una delega e non c'è nulla che Elmas possa fare per aiutare la sua assistita. Per umiliare ancora di più sua moglie, Tarik è andato a prendere Yesim e l'ha fatta trasferire alla villa con la zia Ilknur e la piccola Oyku. Guzide si è trovata davvero in difficoltà e Behram è intervenuto per aiutarla. Il ragazzo ha dato a Oylum e alla sua famiglia uno degli appartamenti di sua proprietà, rifiutandosi anche di chiedere un affitto.