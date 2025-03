Nelle puntate della seconda stagione di Tradimento, Oylum affronterà una situazione drammatica che la costringerà a sottoporsi a trasfusioni di sangue. I medici chiederanno ai familiari di donare il sangue e proprio grazie a questo, emergerà una verità sconvolgente: Tarik non è il padre biologico di Oylum. I loro gruppi sanguigni, infatti, non sono compatibili, a differenza di quello di Güzide.

Oylum in pericolo di vita, il piano di Behram si trasforma in tragedia

Oylum sarà in pericolo di vita a causa di un incidente stradale. La ragazza si stava dirigendo presso la facoltà di Ingegneria biomedica per sostenere il test d'ingresso, quando ha trovato un ingorgo stradale: un camion guasto che occupava tutta la carreggiata.

Così ha chiesto all'autista Levent di trovare una strada alternativa.

Ed effettivamente l'ha trovata: una strada sterrata molto pericolosa, che ha portato i due ad avere un grave incidente stradale. Oylum non sa che quel camion non si trovava lì per caso, è stata l'ennesima trovata di Behram per impedirle di sostenere il test d'ingresso all'università. Non avrebbe mai potuto immaginare che questo piano sarebbe finito in tragedia.

Tolga al capezzale di Oylum

Oylum sarà in pericolo anche perché la ragazza è incinta di otto mesi. Avrà bisogno di un intervento, ma i medici non garantiranno di poter salvare anche il bambino. Alla fine, grazie a un taglio cesareo, verrà alla luce il piccolo Can. Anche Oylum riuscirà a salvarsi, ma le sue condizioni appariranno sempre serie, anche perché sarà vittima di svariate emorragie.

In un momento di apparente tranquillità, andrà a farle visita Tolga. Il ragazzo sarà disperato nel vedere l'amore della sua vita in condizioni disperate in un letto d'ospedale e quando si accascerà su di lei, noterà che la ragazza sta sanguinando. Correrà subito a chiamare i medici.

Tarik scopre di non essere il padre biologico di Oylum

Il medico andrà dai familiari della ragazza e dirà che Oylum è vittima di un'altra emorragia e che ha bisogno di sangue. Inizierà a chiedere a tutti i vari gruppi sanguini: Ümit e Güzide sono 0 positivo, mentre Tarik è AB positivo. Il medico farà una faccia strana quando sentirà il gruppo sanguigno di Tarik, ma, a ogni modo, lo inviterà a donare il sangue.

Dopo le donazioni, il medico parlerà in privato con Güzide e Tarik. "Signor Tarik, il suo gruppo sanguigno è AB, per questo motivo gli dico che la signora Oylum non può essere sua figlia". Tarik resterà senza parole e il medico gli darà ulteriori dettagli: "Dal suo gruppo sanguigno non può nascere una persona del gruppo 0. Mi dispiace ribadirglielo, ma lei non può assolutamente essere il padre della signora Oylum".