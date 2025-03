Nelle nuove puntate della serie Tradimento, in onda su Canale 5 dal 9 al 15 marzo, Oltan verrà gravemente ferito da un colpo di pistola destinato a Tolga. Con il suo gesto salverà la vita del figlio, finendo però in condizioni critiche in ospedale. Oylum, invece, dopo aver esagerato con l'alcol, si lascerà andare e bacerà Behram, salvo poi pentirsene.

Oltan salva la vita di Tolga: anticipazioni al 15 marzo

Momenti di tensione in Tradimento quando Tolga rischierà di essere ucciso da un suo nemico che sparerà contro di lui mentre è in compagnia di Oltan, Guzide e Oylum.

Oltan si metterà in mezzo e verrà colpito dal proiettile indirizzato al figlio, salvandogli la vita. Oltan verrà portato in ospedale e le sue condizioni saranno gravi. L'uomo verrà operato di urgenza, mentre Tolga sarà preda dei sensi di colpa, visto che, poco prima della sparatoria, stava per dire al padre di non voler avere più nessun rapporto con lui. Fortunatamente, dopo ore di apprensione, Oltan riuscirà a riprendersi e sarà fuori pericolo. Tolga non saprà come comportarsi, visto che dovrà fare i conti con la vita che il padre gli ha salvato. Intanto, Yesim cercherà di ricattare Tarik facendogli credere di essere il padre della figlia di Nihal, una sua ex amante. Inizialmente, Tarik cadrà nella trappola e verserà una cospicua somma di denaro a Nihal, ma quando scoprirà di essere stato ingannato, andrà su tutte le furie.

Oylum e Behram si baciano

Yesim verrà arrestata con l'accusa di aver ucciso Burcu. La polizia avrà in mano una registrazione compromettente su di lei, che la incastrerà per l'omicidio dell'amica. La donna verrà difesa da Tarik, il quale le comunicherà che dovrà restare in carcere sino all’inizio del processo. Nazan inviterà Oylum al locale per farle trascorrere un po' di tempo con Behram.

I due giovani berranno qualche bicchiere di troppo e, in questa occasione, Behram confesserà i suoi sentimenti a Oylum. La ragazza avrà un attimo di cedimento e lo bacerà, salvo poi pentirsene immediatamente. La ragazza correrà a cercare Tolga, che si troverà ancora in ospedale da Oltan.

Tradimento ha sostituito Endless Love nel cuore del pubblico

In pochi mesi, Tradimento è riuscita a sostituire un'altra serie turca molto amata come Endless Love. Lo sceneggiato riesce a conquistare ogni giorno una media di 2,1 milioni di telespettatori per uno share intorno al 20%. Dati più che positivi e che fanno di questo sceneggiato uno dei programmi più visti dell'intero palinsesto pomeridiano della tv generalista.