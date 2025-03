Brutte notizie in arrivo per Yesim che, nelle puntate di Tradimento in onda su Canale 5 venerdì 14 e sabato 15 marzo, verrà arrestata dalla polizia per l'omicidio di Burcu. La donna verrà difesa da Tarik, il quale solo poco prima, avrà scoperto che lei e Nihal lo hanno truffato facendogli credere di essere il padre della piccola Melis. Intanto al cantiere, l'ex dipendente Refik prenderà in ostaggio Ozan e Zelis per vendicarsi del suo licenziamento.

Tarik scopre di essere stato truffato da Yesim: spoiler del 14 marzo

Tarik sarà sempre più adirato dopo aver scoperto che il suo conto corrente è stato bloccato.

L'uomo capirà che dietro a tutto c'è lo zampino di Elmas e andrà da lei minacciando di stroncarle la carriera se non smetterà di creargli problemi. In seguito Tarik scoprirà che la piccola Melis non è sua figlia, come invece gli aveva fatto credere l'ex amante Nihal. Quest'ultima alla fine gli confesserà che è stata aiutata da Yesim a mettere in piedi la truffa con lo scopo di sottrargli 200mila dollari. Verrà fuori inoltre che è stata Yesim a falsificare il test del DNA della bambina utilizzando i capelli di Oyku. Sconvolto da questa rivelazione, Tarik metterà a soqquadro la casa di Yesim per trovare i soldi.

Yesim arrestata: anticipazioni 15 marzo

Yesim dovrà affrontare anche un'altro grosso problema visto che a casa sua si presenterà la polizia accompagnata da Elmas e Guzide e che la arresterà con l'accusa di aver ucciso Burcu.

Portata in centrale, Yesim si proclamerà innocente ma il Procuratore le dirà di avere prove che la incastrano. Tarik, che sarà il suo avvocato, sarà costretto a dirle che dovrà rimanere in carcere sino all'inizio del processo. Al cantiere intanto, l'ex dipendente Refik prenderà in ostaggio Ozan e Zelis e minaccerà di ucciderli se Oltan non gli consegnerà entro due ore tre milioni di dollari.

La situazione sarà drammatica e Tolga, avvertito di quanto sta succedendo, giungerà in cantiere per cercare di far ragionare Refik. Alla fine Tolga riuscirà a neutralizzare l'uomo e a salvare Ozan e Zelis.

Tradimento in onda anche la domenica pomeriggio al posto di Amici

Cambio di programmazione per la soap Tv turca che, dal 16 marzo andrà in onda anche la domenica pomeriggio, prendendo il posto del pomeridiano di Amici.

Nel giorno festivo dunque, ci sarà un doppio appuntamento, visto che resta confermato anche quello in prime time. Grazie a questa variazione nel palinsesto, Tradimento verrà trasmessa tutti i giorni della settimana, weekend compresi, segno che Mediaset sta puntando molto su questa dizi turca che, guardando i dati di ascolto, ha ormai sostituito Endless Love nel cuore del pubblico italiano.