La pazzia di Behram emergerà nelle prossime puntate di Tradimento, quando arriverà a ricattare Oylum con la vita di Tolga pur di stare con lei.

Le anticipazioni rivelano che Behram inizierà ad avere un atteggiamento ossessivo con Oylum e le imporrà di portare avanti la gravidanza anche se lei non vorrà. Oylum si accorgerà di amare ancora Tolga e lascerà Behram, ma non sarà così facile. Lui, infatti, tornerà da Oylum e le racconterà che poco prima qualcuno ha sparato contro l'auto di Tolga. Behram costringerà Oylum a stare con lui: "Tolga potrebbe perdere la vita".

La relazione di Behram e Oylum e i primi problemi

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che presto la vita di Oylum cambierà radicalmente. Behram si farà spazio nella vita della ragazza e approfittando di un momento di lontananza tra lei e Tolga riuscirà a far breccia nel suo cuore. Oylum e Berham si baceranno e lei lascerà Tolga, perché penserà che in questo modo non ci saranno più conflitti tra le due famiglie. Behram e Oylum inizieranno una relazione, anche se l'amore della ragazza per Tolga sarà ancora evidente. La figlia di Guzide penserà davvero di poter voltare pagina frequentando Behram, ma questo non piacerà molto a sua madre. Guzide riceverà molti aiuti da parte di Behram che sarà sempre disponibile con la sua famiglia, eppure ci sarà qualcosa in quel ragazzo che non la convincerà.

Guzide parlerà con Oylum e le esprimerà i suoi dubbi, dicendole che il comportamento di Behram non è solo protettivo, ma anche prepotente e possessivo. La ragazza non darà peso alle parole di sua madre, ma ben presto si accorgerà che aveva ragione. Ad un certo punto, Behram si rivelerà in tutta la sua pazzia e sarà troppo tardi per tornare indietro.

I primi problemi sorgeranno quando Oylum scoprirà di essere incinta. Behram sarà al settimo cielo nell'apprendere la notizia, ma Oylum sarà infelice e gli dirà che non se la sente di portare avanti la gravidanza.

Il comportamento preoccupante di Behram

Nelle prossime puntate di Tradimento, Oylum spiegherà più volte a Behram che non è pronta ad avere un figlio.

La reazione del ragazzo lascerà trasparire sin da subito una sorta di ossessione per lei, perché non accetterà affatto l'idea di rinunciare al bambino. Behram imporrà il suo volere a Oylum che si accorgerà che Guzide aveva ragione e che lui non potrà essere l'uomo della sua vita. Tutto sarà più chiaro quando Ozan verrà trovato in fin di vita in un bosco. Mentre il ragazzo lotterà tra la vita e la morte, Tolga arriverà in ospedale e tra lui e Oylum ci sarà uno scambio di sguardi che non avrà bisogno di nessuna parola. I due ragazzi si abbracceranno commossi e l'amore tra loro sarà evidente anche se non si diranno nulla. Behram osserverà la scena di nascosto e avrà una reazione spaventosa. In preda alla rabbia andrà al poligono e sfogherà tutta la sua frustrazione, mentre Tolga e Oylum si dichiareranno tutto l'amore che provano l'uno per l'altra.

Behram tornerà in ospedale come se non avesse visto nulla e continuerà a stare accanto alla sua fidanzata. La figlia di Guzide, dopo l'abbraccio con Tolga capirà che dovrà farsi coraggio e parlare al più presto con Behram. Mentre saranno al ristorante, Oylum lascerà il suo ragazzo dicendogli che non lo ama e che non vuole un figlio da lui. Behram non dirà nulla e lascerà intendere di aver accettato la decisione di Oylum, Poco dopo, Tolga sarà per strada quando sarà affiancato da un'auto e qualcuno sparerà contro di lui. Behram andrà a bussare a casa di Oylum e si comporterà come se non lei non lo avesse mai lasciato. Questo comportamento spaventerà molto Oylum, ma il peggio arriverà dopo. Behram, infatti, si limiterà a dirle che poco prima qualcuno ha sparato contro Tolga: "Potrebbe anche perdere la vita".

La minaccia di Behram sarà una condanna per Oylum che resterà pietrificata mentre Behram le accarezzerà la pancia.

L'ombra di Behram tra Tolga e Oylum

Nelle puntate in onda in Italia, Oylum è felicemente fidanzata con Tolga, ma Behram è già entrato nella sua vita. Il cugino di Nazan si è limitato a mostrare velatamente il suo interesse nei confronti di Oylum offrendole il suo aiuto in ogni occasione. Behram ha rubato con Oyum i documenti di Oyku e ha offerto una casa a Guzide quando l'ha persa. La vicinanza del ragazzo non è piaciuta a Tolga che lo ha subito affrontato chiedendogli di mettersi da parte. Behram, tuttavia, non ha nessuna intenzione di ascoltare il suo rivale e continua a creare occasioni per stare accanto a Oylum.