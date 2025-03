Nelle prossime puntate di Tradimento, Güzide scoprirà che suo fratello Ümit è ricoverato in condizioni disperate in terapia intensiva. Sarà Sezai a dirglielo, dopo averlo appreso dal receptionist dell'albergo in cui alloggiava Ümit. Güzide resterà senza parole quando scoprirà la grave situazione in cui si trova il fratello.

Ümit, solo e disperato: cerca l'aiuto di Sezai per riavvicinarsi a Güzide

Ümit non avrà più nessuno quando Güzide lo caccerà di casa dopo aver scoperto che l'ha tradita. Lui sapeva da tempo che Tarik la stava tradendo e che aveva un'altra figlia oltre a Oylum e Ozan, ma non le ha mai detto niente.

Lo lascerà per strada, costretto a vivere in un piccolo albergo, sicuramente non uno dei migliori della città.

Ümit proverà diverse volte a fare pace con la sorella, ma lei non ne avrà nessuna intenzione. Proverà anche ad andare a casa, ma verrà cacciato in malo modo. A lui non resterà che andare da Sezai per provare a chiedergli una mano per farlo riappacificare con la sorella, visto che i due sono molto vicini.

Ümit ferito durante una rapina

Tuttavia, proprio mentre Sezai proverà, senza speranze, a far ragionare Güzide, Ümit resterà coinvolto in una rapina. Un uomo, armato di coltello, lo ferirà in pieno addome per rubargli gli ultimi soldi che gli sono rimasti in tasca. Nonostante la grave emorragia, Ümit proverà a chiamare la sorella per chiederle aiuto, ma gli rifiuterà la chiamata.

Verrà messo in salvo da un passante, che allerterà i soccorsi. Ümit verrà portato in ospedale, ma la situazione sarà critica, sarà anche vittima di un infarto. La polizia si recherà nell'albergo per chiedere il contatto di un familiare di Ümit, ma nessuno saprà darglielo.

Ümit in gravi condizioni, Sezai avverte Güzide

La notizia arriverà a Güzide grazie a Sezai.

Preoccupato per la sua situazione, si recherà nell'albergo per fargli visita, ma il receptionist gli racconterà quanto accaduto, allarmandolo su un fatto: Ümit potrebbe essere anche morto. A Sezai non resterà che andare al comando della polizia per avere informazioni sull'incidente accaduto a Sezai, ma sarà difficile trovare delle notizie, anche perché non saprà quale comando abbia preso in carico il caso.

Alla fine, Sezai scoprirà che Ümit si trova in ospedale: a causa della ferita riportata, è ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva. Prima vorrà accertarsi di come stanno realmente le cose: si recherà in ospedale e avrà modo di verificare che le condizioni di Ümit sono ancora disperate. Non gli resterà che chiamare Güzide: "Corri, tuo fratello è rimasto ferito, è grave e si trova in terapia intensiva". Güzide non riuscirà a credere alle sue parole.