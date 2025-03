Lunedì 10 marzo si è svolta la prima delle due registrazioni di Uomini e donne che sono in programma questa settimana (l'altra ci sarà martedì 11, ndr). Al termine delle riprese Lorenzo Pugnaloni ha diffuso le anticipazioni di quello che è successo in studio: Gianmarco Steri ha portato in esterna Cristina e Nadia (le due hanno discusso) e non ha cercato Francesca, che è tornata di sua spontanea volontà.

Il tronista non si smuove

Dopo una registrazione annullata (quella del 5 marzo scorso) e quasi una settimana di stop, sono ricominciate le riprese delle puntate di U&D che i telespettatori potranno vedere tra qualche settimana.

Gli spoiler che sono trapelati dagli Elios in queste ore, svelano che Francesca era in studio ma non è stato Gianmarco a cercarla. Il tronista ha ribadito che non intende rincorrere nessuno e che, se lei non fosse tornata da sola, lui non si sarebbe mosso per farle cambiare idea.

Steri è uscito in esterna con Nadia, ma è con Cristina che c'è stato un forte avvicinamento (ancora non si sono baciati) nel corso dell'appuntamento che hanno fatto in piscina qualche giorno fa.

Tra le due corteggiatrici c'è stata una discussione dopo che Nadia ha attaccato la "rivale" sull'atteggiamento che assumerebbe davanti alle telecamere.

Le mosse social di Francesca

In questa settimana si è parlato molto di quello che è successo nell'ultima registrazione tra Gianmarco e Francesca.

Dopo il bacio davanti al Colosseo, infatti, il tronista di U&D non ha riportato in esterna la corteggiatrice: martedì scorso tra i due c'è stato un battibecco, che è sfociato nell'uscita di lei dallo studio.

Steri non ha seguito la ragazza dietro le quinte perché ha trovato la sua reazione esagerata, e questo ha portato molti fan a domandarsi se lui avrebbe fatto un passo per provare a chiarire oppure no.

In questi giorni, inoltre, alcuni attenti follower hanno segnalato alcune strane mosse social di Francesca: pare che la giovane avrebbe smesso di seguire su Instagram sia il migliore amico di Gianmarco che alcune fanpage di "coppia".

Il percorso di Tina

Nel cast del trono Classico della seconda parte di stagione, però, c'è anche Tina.

Da qualche mese la vamp sta cercando un compagno in maniera abbastanza leggera, anzi è stata Maria De Filippi a sottolineare in più occasioni che il trono di Cipollari è un gioco che potrebbe sfociare in qualcosa di più se lei dovesse iniziare a provare un reale interesse per uno dei suoi pretendenti.

Dopo un periodo in cui è stata indecisa tra due corteggiatori, l'opinionista di U&D si è concentrata solo su Cosimo e con lui ha fatto esterne e viaggi.

Le prime due città che i due hanno visitato con le telecamere al seguito, sono state Parigi e Mesagne: l''8 marzo scorso, infatti, l'imprenditore pugliese ci ha tenuto a far visitare a Tina uno dei posti in cui è cresciuto.