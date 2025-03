Lunedì 10 marzo si sono svolte le riprese delle nuove puntate di Uomini e Donne. Le anticipazioni, trapelate sul profilo Instagram di Lorenzo Pugnaloni, annunciano un nuovo confronto in studio tra Sabrina e Giuseppe. Mentre la dama ha bloccato il cavaliere su tutti i fronti, lui è uscito con due signore del parterre. Tina Cipollari, invece, è andata in Puglia con Cosimo. Nel frattempo, Gemma Galgani ha continuato a conoscere Orlando.

Giuseppe esce con due dame, Sabrina lo blocca ovunque

Sabrina ha rivelato di aver bloccato il numero di Giuseppe ovunque.

Non c'è stato nessun passo avanti; anzi, la chiusura è stata definitiva dopo il gesto deciso della dama. Inoltre, c'è una novità nel percorso di Giuseppe: è uscito con due signore del parterre, una delle quali si chiama Lucia. Sulla seconda single, invece, non sono trapelati indizi e occorrerà attendere la messa in onda della puntata per scoprire di chi si tratti.

Tina Cipollari è andata in Puglia da Cosimo

Nel frattempo, si è scoperto come è proseguita la conoscenza tra Gemma Galgani e Orlando, che sono andati in esterna. In studio, Tina Cipollari ha difeso la dama torinese, sostenendo che il cavaliere non è realmente interessato a Gemma come afferma. Secondo l'opinionista, infatti, un uomo interessato dovrebbe avere anche un trasporto fisico verso la donna che gli piace, mentre tra i due non c'è stato ancora un bacio.

Morena Farfante, che ha iniziato a conoscere Damiano, ha scoperto che il ragazzo ha baciato Gloria Nicoletti e ha preferito tornare al suo posto. Per quanto riguarda i tronisti, c'è stato spazio per Tina Cipollari, che è andata in Puglia da Cosimo. I due hanno fatto un'esterna a Mesagne.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Sabrina e Giuseppe hanno discusso

Nelle precedenti puntate di Uomini e donne andate in onda su Canale 5, Barbara ha sorpreso tutti in studio durante la sfilata. De Santi, infatti, alla fine della sua esibizione ha fatto scrivere sul video la sua decisione: "Sei la mia scelta". Ruggiero, appena ha letto le parole sullo schermo, ha baciato Barbara e ha deciso di lasciare lo studio con lei.

Alessio ha invitato Sabrina a cena, ma la dama ha rifiutato. Giuseppe, intanto, ha notato l'avvicinamento del cavaliere a Sabrina e si è ingelosito. Fra i due è nata una discussione. Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno difeso Sabrina, che ha cercato un chiarimento. Marina ha lasciato il numero di telefono a Giuseppe, che lo ha accettato, dicendosi interessato a conoscere la signora. Spazio anche alle vicende di Gemma Galgani, che ha iniziato a conoscere Orlando, ma fra i due non c'è stato ancora un bacio. Gianmarco Steri, invece, ha continuato il suo percorso con le prime corteggiatrici: Cristina, Francesca e Nadia. Tina Cipollari ha fatto un passo avanti con Cosimo, con il quale è andata qualche giorno a Parigi.