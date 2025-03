L'ultima registrazione di Uomini e Donne, avvenuta martedì 11 marzo, porta con sé diverse novità. Le anticipazioni delle prossime puntate del dating show, pubblicate da Lorenzo Pugnaloni sul suo sito internet, rivelano che Sabrina conoscerà Sebastiano . Giuseppe, invece, uscirà con una dama, mentre Tina Cipollari litigherà con quest'ultima. Ci sarà spazio anche per le vicende di Gemma Galgani, che scoprirà, grazie a una segnalazione, che Orlando è fidanzato da vent'anni. Il cavaliere verrà quindi invitato a lasciare lo studio.

Sabrina ospita Sebastiano in camera

Sabrina Zago sarà nuovamente al centro dello studio, dove racconterà come è andata la prima uscita con Sebastiano Mignosa. Quest'ultimo è una vecchia conoscenza di Uomini e donne, poiché ha partecipato alla trasmissione di Maria De Filippi anche nel 2018. Sabrina racconterà di aver ospitato Sebastiano in camera soltanto per fargli fare una doccia, prima della cena che hanno poi fatto in hotel. Giuseppe non resterà in silenzio durante il racconto della donna e si intrometterà attaccando Sabrina. Augello , infatti, accuserà la dama di usare la solita modalità con tutti, poiché, a detta sua, la prima sera va in camera con tutti.

Tina Cipollari attacca Giuseppe

Nel frattempo, Giuseppe rivelerà di essere uscito con una signora del parterre e non mancheranno gli attacchi da parte degli opinionisti.

Gianni Sperti e Tina Cipollari non ce l'avranno soltanto con il cavaliere, ma anche con la nuova dama che sta frequentando Giuseppe. Le anticipazioni non rivelano ancora il nome della signora in questione, ma potrebbe trattarsi di Marisa , la dama che è già uscita con Giuseppe nelle ultime puntate andate in onda su Canale 5.

La signora non rimarrà impassibile di fronte agli attacchi di Tina, ma reagirà in modo inaspettato: riterrà che l'opinionista sia invidiosa di lei per la sua frequentazione con Giuseppe. Dopo tale affermazione nascerà una lite tra le due donne, che non si risparmieranno parole dure. Ci sarà anche spazio per le vicende sentimentali di Gemma Galgani, che manderò a quel paese Orlando.

Tina, infatti, rivelerà di aver ricevuto una segnalazione sul conto del cavaliere, che sarebbe fidanzato da vent'anni con una signora. Orlando quindi dovrà lasciare lo studio.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Giuseppe ha sfidato Gianni Sperti in una gara di ballo

Nelle precedenti puntate di Uomini e Donne andate in onda su Canale 5, Giuseppe ha sfidato Gianni Sperti in una gara di ballo. Se inizialmente sembrava tutto un gioco, fatto di esibizioni con le dame del parterre, la cosa è diventata più seria con l'arrivo di una professionista. Maria De Filippi ha ospitato in studio Alessia Pecchia , allieva di Amici e campionessa mondiale di balli latini. L'allieva di Alessandra Celentano ha ballato con Giuseppe e Gianni, mentre Tina Cipollari ha giudicato le esibizioni.