Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano momenti concitati per Damiano. Nella puntata che andrà in onda mercoledì 12 marzo alle 20:50 su Rai 3, Fusco sarà ancora in fuga, ma Renda scoprirà il suo nascondiglio. Nel frattempo, Michele resterà in coma, mentre Gennaro approfitterà della situazione per accedere al computer del giornalista. Ci sarà spazio anche per le vicende di Manuela, che coprirà Silvia sul lavoro.

Daniele Fusco non vuole arrendersi nemmeno di fronte alla polizia

Dopo aver abbandonato il lavoro d’ufficio, Damiano Renda sarà impegnato in una nuova delicata operazione per strada.

Il poliziotto si metterà alla ricerca di Daniele Fusco, il primario che ha ferito gravemente Michele Saviani. Ci sarà un colpo di scena quando Damiano scoprirà il nascondiglio di Fusco, ma l’arresto del medico non sarà semplice, perché si rifiuterà di arrendersi anche di fronte alla polizia. Silvia, invece, resterà accanto a suo marito in ospedale e non potrà lavorare al Caffè Vulcano. Manuela dovrà coprirla al lavoro, rinunciando al tempo dedicato allo studio in vista del prossimo esame universitario.

Gennaro Gagliotti cancella i dati dal computer di Michele Saviani

Niko sarà consapevole dei sacrifici della sua ex fidanzata, che cerca di barcamenarsi tra lavoro e studio, e proverà ad alleggerirle gli impegni.

L'avvocato proporrà a Manuela di evitare di aiutare Jimmy a fare i compiti, in modo da avere più tempo per sé. Gennaro Gagliotti, invece, approfitterà del ricovero ospedaliero per accedere al computer di Michele. L’imprenditore cancellerà tutti i dati dal PC del giornalista, eliminando ogni traccia dell’inchiesta compromettente sulla famiglia Gagliotti.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Rossella, Enrica e Aurora hanno denunciato Fusco

Nelle recenti puntate di Un posto al sole su Rai 3, Rossella si è recata al commissariato per denunciare Fusco. È riuscita a convincere anche Aurora Sacchi a rivolgersi alle autorità. Successivamente, Enrica Sanseverino è stata chiamata in questura e, inaspettatamente, ha deciso di seguire l'esempio della collega, rivelando alla polizia di essere stata molestata da Daniele Fusco.

Nel frattempo, Rosa Picariello ha avuto uno sfogo di rabbia, accorgendosi che Damiano ha trovato il tempo di rifarsi una vita con Viola, mentre lei ha dovuto sempre barcamenarsi tra il lavoro e il piccolo Manuel. Rosa non ha avuto molto tempo libero per frequentare Pino. Mariella, invece, ha voltato pagina con Mimmo, sempre più presente nella sua vita e in quella di suo figlio Lollo.