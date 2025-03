Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano problemi tra Rosa e Pino. Nella puntata che andrà in onda giovedì 13 marzo alle 20:50 su Rai 3, il postino noterà che Picariello si è allontanata da lui e vorrà affrontare la situazione. Nel frattempo, la situazione di Michele continuerà ad essere critica, poiché nessuno sa se si risveglierà dal coma. Mentre Otello desidera tornare a Napoli, la famiglia di Saviani si sosterrà in questo momento difficile.

Pino affronta Rosa

Rosa Picariello si allontanerà da Pino, nonostante il forte interesse nei suoi confronti.

La madre del piccolo Manuel, oltre a non avere tempo per una nuova storia d'amore, continuerà a essere ostacolata dal figlio, che non ha preso a genio la sua nuova frequentazione. Pino cercherà un chiarimento con Picariello per affrontare la situazione una volta per tutte. Intanto, Otello sarà pronto a partire per Napoli per stare accanto alla sua famiglia. Tuttavia, Raffaele proverà a fargli cambiare idea, preferendo che resti a Indica.

Michele è in gravi condizioni

Nel frattempo, all'ospedale San Filippo ci sarà grande apprensione per le condizioni disperate di Michele, che continuerà a essere in coma. Saviani, infatti, è stato gravemente ferito in una sparatoria dal primario Daniele Fusco, che voleva vendicarsi della dottoressa Graziani per averlo denunciato per molestie.

Silvia, Rossella e Marisa continueranno a sostenersi, sperando in un miracolo. Purtroppo, nessuno saprà se Michele si risveglierà, né quali potrebbero essere le conseguenze fisiche e neurologiche. Intanto, Damiano Renda si troverà di fronte a una svolta che richiederà molto coraggio: potrebbe trattarsi della cattura e arresto di Daniele Fusco.

Tuttavia, le anticipazioni di Un posto al sole non chiariscono ancora questo aspetto.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Manuel si è opposto alla relazione tra Rosa e Pino

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, Manuel ha scoperto della frequentazione di sua madre Rosa con Pino e non ha gradito la cosa.

Nel frattempo, Picariello ha anche litigato con il suo ex, Damiano Renda, a causa dei troppi impegni e delle responsabilità. Anche Manuela si è trovata in difficoltà nel conciliare la vita privata con il lavoro al Caffè Vulcano, al parco archeologico e con gli esami all'università. Spazio anche alle vicende di Daniele Fusco , che ha ricevuto l'avviso di garanzia a casa, rimanendo sconvolto nello scoprire che Rossella l'ha denunciato. Il primario si è quindi recato in ospedale, dove ha minacciato la dottoressa Graziani, facendola spaventare.