Gagliotti approfitterà di una distrazione di Raffaele per rubare le chiavi e si introdurrà in casa di Silvia nelle puntate di Un posto al sole in onda dal 10 al 14 marzo, cancellando i file dell'inchiesta sull'azienda agricola.

Le anticipazioni rivelano che, per Gagliotti, l'agguato a Michele rappresenterà un'opportunità e approfitterà della situazione per tirarsi fuori dai guai. Nel frattempo, Manuela cercherà di gestire i turni di Silvia, mentre Roberto penserà a un sostituto per Michele. Infine, Rosa sarà sempre più distante da Pino perché faticherà a bilanciare impegni e sentimenti.

La sofferenza per Michele, molto grave

Le anticipazioni di Un posto al sole raccontano che, a causa di un colpo di arma da fuoco esploso da Fusco, Saviani lotterà tra la vita e la morte e tutti si stringeranno attorno a Silvia e Rossella. La tragica notizia si rivelerà una grande fortuna per Gagliotti, che penserà a come sfruttare la situazione a suo vantaggio. L'imprenditore si recherà in ospedale per verificare da vicino come procede tutto. Gagliotti vedrà Riccardo con lo zaino che Michele indossava al momento della sparatoria e lo terrà d'occhio. Riccardo dirà a Silvia che nello zaino si trova il computer del giornalista e Gagliotti studierà un modo per arrivare al suo obiettivo. Il fratello di Vinicio saprà bene che su quel dispositivo ci sono tutte le prove delle sue malefatte e farà di tutto per impossessarsene.

Guido si prenderà l'incarico di portare lo zaino a casa di Silvia e Gagliotti lo seguirà a Palazzo Palladini. L'imprenditore approfitterà di una distrazione di Raffaele per prendere il doppio delle chiavi di casa Graziani e per lui sarà molto semplice raggiungere l'obiettivo. Gagliotti entrerà in casa di Silvia e si metterà al computer di Michele per cercare i file giusti ed eliminare tutte le prove contro di lui.

L'insensibilità di Roberto, pronto a sostituire Michele in radio

Nelle puntate dal 10 al 14 marzo, le vite dei protagonisti saranno sconvolte dal ferimento di Michele. Tutti saranno preoccupati per il giornalista e Manuela farà più turni al Vulcano per coprire le ore di Silvia. Roberto, invece, si mostrerà poco sensibile rispetto alla vicenda, tanto che si metterà a cercare un sostituto di Michele per la radio.

Nel frattempo, Rosa continuerà a restare distante da Pino, perché temerà di non poter conciliare la sua vita sentimentale con gli impegni familiari. Infine, Fusco si darà alla fuga dopo la sparatoria, ma la polizia sarà sulle sue tracce e ormai il primario avrà le ore contate.

Ci sono speranze per Michele?

Michele ce la farà? Le anticipazioni non si pronunciano sul destino di Saviani, ma si limitano a raccontare che i medici non saranno molto ottimisti. Dopo l'operazione, Michele non migliorerà come tutti speravano, ma è ancora presto per dire se sopravviverà. Il marito di Silvia è uno dei personaggi più longevi di Un posto al sole, presente nella soap sin dalla prima stagione. Sarebbe difficile pensare a una scomparsa di Michele, ma non impossibile. Nel corso delle stagioni, diversi personaggi importanti hanno avuto una fine tragica e l'ultima in ordine di tempo è stata quella di Susanna che in seguito a un attentato ha perso la vita.