Rossella incontrerà Fusco in ospedale nelle puntate di Un posto al sole in onda dal 17 al 21 marzo e si sentirà male alla sola vista dell'uomo.

Le anticipazioni rivelano che Marisa sarà molto preoccupata per la ragazza, che le prometterà di affrontare le proprie fragilità. Nel frattempo, Roberto e Marina chiederanno un prestito a Gagliotti, ma scopriranno presto che l’azienda è ormai nelle mani di Ciro. Infine, un abbraccio con Guido metterà in confusione Mariella.

Ancora preoccupazione per Michele

Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano che Rossella rivedrà Fusco in ospedale e il loro primo incontro le causerà un forte trauma.

La ragazza si sentirà male ripensando a tutto quello che è successo e a Michele, che è in fin di vita per colpa sua. Rossella ricadrà nel vortice che la stava distruggendo fino a qualche giorno prima e non riuscirà a mangiare. Lo stato della ragazza preoccuperà molto Marisa, che parlerà subito con Silvia dei suoi timori sul rapporto di Rossella con il cibo. La dottoressa prometterà alla madre di Michele che affronterà le proprie fragilità. Nel frattempo, le condizioni di Saviani non miglioreranno e, in un momento di debolezza, Mariella e Guido si lasceranno andare a un abbraccio. Questo avvicinamento manderà in confusione la donna, che si renderà conto di non sapere ancora gestire i propri sentimenti.

Otello, invece, sarà in pena per Michele e la sua ansia causerà qualche malumore in ospedale.

La delusione di Roberto e Marina

Nelle puntate di Un posto al sole dal 17 al 21 marzo ci saranno grossi problemi anche per Roberto Ferri. Vista la grave crisi che colpirà i cantieri, dopo l'incidente dello yacht, Roberto chiederà un prestito a Gagliotti, andando contro il parere di Marina.

Ferri riterrà opportuno correre ai ripari prima che la situazione economica precipiti definitivamente, ma non sarà facile. L'azienda Gagliotti passerà nuovamente nelle mani di Ciro, che innanzitutto bloccherà ogni transazione. Tutto questo provocherà l'ennesima discussione in famiglia, mentre Roberto e Marina scopriranno di non poter più fare affidamento sul prestito.

Infine, un gesto di Niko verso Manuela desterà nuovamente la gelosia in Valeria.

La follia di Fusco

Nelle puntate precedenti, Michele ha accompagnato Rossella in ospedale e si è ritrovato di fronte a una scena spaventosa. In preda al panico e alla follia, Fusco era pronto a fare fuoco contro la dottoressa Graziani. Michele è intervenuto in difesa di Rossella, ma, durante lo scontro con Fusco, è partito un colpo. Saviani è stato subito soccorso, ma le sue condizioni sono apparse molto gravi. Il primario, invece, si è dato alla fuga, ma la polizia si è messa subito sulle sue tracce. Il grave fatto ha spinto Marisa e Otello a tornare a Napoli e tutta la famiglia non ha fatto altro che sperare in un miglioramento delle condizioni di Saviani, che, per il momento, non sono arrivate. Nel frattempo, Gagliotti si è introdotto in casa di Silvia e ha cancellato i dati dell'inchiesta che Michele voleva pubblicare per screditare la sua azienda.