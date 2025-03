Negli episodi di Un posto al sole in onda dal 3 al 7 marzo, Michele porterà avanti la sua inchiesta giornalistica e Gennaro lo minaccerà per farlo desistere. Inoltre Alice sarà delusa per il comportamento di Vinicio e lo allontanerà.

Mariella invece proverà nostalgia per i tempi passati trascorsi con Guido, mentre Fusco riceverà un avviso di garanzia e terrorizzerà Rossella.

Valeria fa una sorpresa a Niko per il Carnevale

Gennaro avrà la confermata che Michele ha in possesso tutti gli elementi per mettere in difficoltà la sua famiglia e si attiverà in ogni modo per minacciarlo, ma Saviani non avrà intenzione di mollare e vorrà intervistarlo.

Intanto Alice sarà profondamente amareggiata dal tradimento di Vinicio e parlerà con lui. Inoltre Serena sarà nello stesso tempo preoccupata, ma anche orgogliosa di Manuela.

Nel frattempo Rosa avrà una reazione eccessiva verso l'atteggiamento che Manuel ha maturato nei suoi confronti e finirà per prendersela anche con Damiano. Giulia si accorgerà subito delle tante incertezze di Picariello circa la storia d'amore con Pino e ne discuterà con Raffaele. In tutto questo Filippo e le gemelle Cirillo si appresteranno a fronteggiare la venuta di Monica, mentre Valeria farà una sorpresa a Niko per celebrare il Carnevale.

Guido nota il forte legame tra Mimmo, Mariella e Lollo

Mariella inizierà a provare nostalgia per la vita passata con Guido, ma Bice interverrà per evitare che possa prendere decisioni di cui poi potrà pentirsene.

Intanto Del Bue noterà il legame forte che si è instaurato tra Mimmo, l'ex moglie e Lollo. Inoltre Gennaro comprenderà che le sue aziende sono vicine al tracollo, ma potrà contare sulla vicinanza di Ferri. Silvia invece temerà per la vita di Michele, il quale però apprenderà una novità importante riguardante la sua inchiesta anche se tutto alla fine sarà rovinato da un imprevisto.

Nel frattempo Renato e Raffaele litigheranno riguardo il giardinaggio. In tutto questo Vinicio proverà a riavvicinarsi ad Alice, mentre Fusco si troverà nella sua abitazione con la madre Flora quando ad un certo punto la Polizia gli farà pervenire un avviso di garanzia successivo alla denuncia fatta da Rossella. Il primario scaglierà la sua ira contro la dottoressa Graziani arrivando a minacciarla in ospedale, ma Riccardo eviterà il peggio.

Fusco sarà disperato al punto che nello studio di casa sua compirà un gesto disperato.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Guido è tornato a Napoli e si è mostrato geloso di fronte alla frequentazione tra Mariella e Mimmo. Inoltre Vinicio si è confrontato con Gennaro dopo che ha scoperto che è stata avviata una inchiesta giornalistica sulla sua azienda.

Ida e Diego hanno organizzato un pranzo nella loro nuova abitazione, mentre Manuela ha avuto un periodo impegnativo che l'ha portata a scontrarsi con tutti.