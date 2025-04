Domenica 20 aprile in un video su Instagram Aldo Palmieri ha rivelato i motivi della fine della relazione con Alessia Cammarota: "Non andavamo più d'accordo, sono andato via io di casa".

L'ex tronista di Uomini e Donne ha voluto in questo modo smentire l'ipotesi che le nozze siano naufragate a causa di un tradimento. Già tre mesi fa, i due coniugi avevano vissuto un momento di crisi ma si erano dato un'altra chance.

La versione di Palmieri

In seguito alle indiscrezioni che circolavano da un paio di giorni sull'addio tra Aldo Palmieri e Alessia Cammarota, l'ex tronista di U&D ha confermato la separazione con la moglie e madre dei suoi tre figli.

Nella giornata di ieri, l'uomo ha pubblicato un nuovo video in cui ha smentito che la rottura sia avvenuta a causa di un tradimento: "Io e Alessia non andavamo più d'accordo, quindi sono andato io via di casa". Il 34enne di Enna ha precisato che la decisione di abbandonare il tetto coniugale è stata difficile, ma è servita per salvaguardare il rapporto genitoriale. A tal proposito Aldo ha proseguito: "Si può essere famiglia anche da separati".

L'uomo ha poi riferito che sia lui che la ex stanno cercando di fare il possibile per evitare di farsi la guerra, proprio per tutelare la serenità dei loro tre figli. Poi ha aggiunto di essere intervenuto per smentire il tradimento ai danni di Alessia per un motivo ben preciso: "A scuola e se ci sono genitori che parlano davanti ai figli, i compagnetti possono riportare cose non vere ai miei figli".

In un precedente video, Palmieri aveva precisato che non intende lasciare il locale che gestisce con l'ex: "Continueremo a gestire tutto insieme, non sono stato cacciato da nessuno. Alessia sa quanto temo al locale e quindi non avrebbe mai fatto una cosa simile".

Una ricostruzione della relazione fra Alessia e Aldo: si erano sposati nel dicembre 2014

Aldo Palmieri era approdato a U&D a inizio 2014 in veste di tronista, mentre Alessia Cammarota era arrivata nel programma per un "incontro al buio". Il percorso tra i due durante la trasmissione era stato caratterizzato da alti e bassi, poiché in studio erano arrivate diverse segnalazioni sulla corteggiatrice.

Nonostante tutto, Palmieri decise di uscire dal dating con Alessia.

Usciti dal programma, nel giro di breve tempo (già a dicembre dello stesso anno) i due erano convolati a nozze e poi dalla loro unione in matrimonio sono nati tre figli maschi.