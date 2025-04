Dopo aver lasciato la scuola di Amici Senza Cri si è sbilanciata su un rumor che ha impazzato tra i fan per mesi: il tipo di legame che ha instaurato con Antonia all'interno della casetta. La cantante che è stata eliminata al termine della quinta puntata, dunque, ha smentito chi sosteneva che la produzione avesse censurato gran parte del suo rapporto con la compagna di classe, anzi ha chiarito che è stata una loro scelta quella di non mostrare nulla al pubblico.

La foto e la replica ai dubbi

Senza Cri è stata eliminata nel corso del 5° appuntamento serale di Amici, ovvero alla fine della puntata che è andata in onda sabato 19 aprile.

La ragazza ha ripreso possesso dei suoi profili social dopo alcuni mesi e ha deciso di pubblicare una foto di Antonia in primo piano: questo scatto ha alimentato le speranze di chi ha sempre pensato che tra le due ci fosse qualcosa in più di un'amicizia, un rapporto del quale non si è mai parlato né nei daytime né nel prime time.

In una storia che è apparsa sul suo account Instagram poche ore fa, però, l'ex allieva ci ha tenuto a fare chiarezza su una chiacchiera che si stava diffondendo in rete negli ultimi giorni.

"Stanno uscendo news non vere, non c'è stata nessuna censura da parte della produzione. Non mostrare nulla è stata una nostra scelta. Ero ad Amici per far conoscere la mia musica. Grazie per la comprensione", ha scritto la giovane.

Il parere degli spettatori

Stando a queste dichiarazioni, Senza Cri sembra aver confermato indirettamente che tra lei e Antonia sarebbe nato un legame speciale ma che entrambe avrebbero deciso di proteggerlo non condividendo nulla con il pubblico di Amici.

"Quindi ha confermato che stanno insieme? Adoro", "Dovrebbero seguire i ragazzi per il loro talento", "Perché ha dovuto precisare questa cosa?", "Non nega, quindi è tutto vero", "Non sono andate al Grande Fratello, giusto non mostrare", "Nessun complotto, solo voglia di tenere privato qualcosa di importante", "Al pubblico interessa come canta, non il resto", "Bastava tacere", hanno commentato alcuni utenti di X dopo aver letto lo sfogo social della cantautrice che è stata eliminata dal serale pochi giorni fa.

Le coppie dell'edizione 2024/2025

Quest'anno sono nati diversi amori nella scuola di Amici, un po' come accade in ogni edizione da quando i ragazzi vivono tutti insieme sin dalla fase pomeridiana.

TrigNO e Chiara si sono fidanzati dopo poche settimane, mentre della relazione tra Alessia e Luk3 si è saputo solo dopo che è finita perché lui si è avvicinato quasi subito alla nuova arrivata Raffaella.

Al serale, invece, sono usciti allo scoperto Jacopo Sol e Francesca: i due si sono separati sabato scorso perché la ballerina è stata eliminata dopo la prima manche della serata.