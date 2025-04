Cambio di programmazione su Canale 5 nella giornata di venerdì 25 aprile. Il palinsesto del daytime subirà delle modifiche e non ci sarà spazio per un nuovo episodio di Tradimento.

La soap opera turca andrà in onda esclusivamente in prima serata.

Nel pomeriggio, invece, è previsto uno speciale appuntamento con The Family, in onda a partire dalle 14:10.

Tradimento si ferma in daytime: cambio programmazione Mediaset del 25 aprile

La programmazione Mediaset per l'anniversario della liberazione d'Italia subirà delle modifiche nella fascia del primo pomeriggio.

Subito dopo Beautiful, non ci sarà spazio per un nuovo episodio di Tradimento: la serie turca non sarà trasmessa nel daytime pomeridiano, così come non ci sarà spazio per le trasmissioni di Maria De Filippi.

Uomini e donne e il daytime di Amici 24, come succederà anche lunedì 21 aprile, non andranno in onda neppure venerdì 25 aprile dalle 14:45 alle 16:40.

The Family in onda venerdì 25 aprile e cambia la durata su Canale 5

Al posto di Tradimento, Uomini e donne e Amici 24 si è scelto di puntare su una puntata extra-large della soap The Family 2, che andrà in onda dalle 14:10 alle 16:40. Poi ci sarà la striscia quotidiana del reality game The Couple, e dalle 16:50 alle 17 ci sarà un altro breve episodio di The Family, che darà poi la linea a Pomeriggio 5.

I fan di Tradimento, però, possono stare tranquilli: nella giornata del 25 aprile sarà comunque assicurata la messa in onda della puntata speciale in prime time.

Dalle 21:30 alla mezzanotte andrà in onda un nuovo appuntamento composto dai consueti tre episodi.

Guzide e Tarik scoprono la verità su Oylum nella puntata serale del 25 aprile

Le anticipazioni sulla puntata serale di Tradimento del 25 aprile rivelano che per Guzide e Tarik arriverà il momento di scoprire la verità sulla figlia Oylum.

I due, infatti, verranno a sapere che non sono loro i veri genitori che l'hanno messa al mondo, dato che i risultati del test del DNA di Oylum non coincidono con quelli di Guzide e Tarik.

I dubbi erano sopraggiunti quando Tarik aveva scoperto che il suo gruppo sanguigno non era compatibile con quello di Oylum.

Un grande shock per la coppia, che, a quel punto, vorrà andare fino in fondo in questa clamorosa vicenda. Intanto, Tolga si ritroverà a vivere momenti di grande paura quando verrà preso in ostaggio da Kahraman: l'uomo sarà salvato grazie all'arrivo tempestivo di Oltan, che riuscirà a evitare il peggio.