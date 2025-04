Cambio programmazione sulla rete ammiraglia Rai nella giornata di lunedì 21 aprile. In occasione della Pasquetta, il palinsesto della rete ammiraglia subirà delle modifiche e in daytime non ci sarà spazio per una nuova puntata de Il Paradiso delle signore 9.

La soap opera con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi salterà la messa in onda per lasciare spazio a una puntata speciale de La volta buona.

In access prime time, invece, non si fermeranno gli appuntamenti con Affari Tuoi e Un posto al sole, in onda rispettivamente su Rai 1 e Rai 3.

Il Paradiso delle signore 9 si ferma: cambio programmazione Rai di lunedì 21 aprile

Il palinsesto pomeridiano di Pasquetta della rete ammiraglia Rai subirà delle modifiche: alle 16:00, infatti, non è prevista una nuova puntata de Il Paradiso delle signore 9 nella fascia del daytime.

La serie salterà un giorno per evitare di andare in onda in una giornata festiva per milioni di spettatori, in cui la maggioranza degli spettatori potrebbero non seguirla in prima visione assoluta in televisione.

La Rai, quindi, ha preferito mandare in onda una puntata speciale de La volta buona dalle 16 alle 16:50, mentre l'appuntamento con la soap opera con Vanessa Gravina ritornerà in onda da martedì 22 aprile nel consueto slot orario del pomeriggio.

Nessuno stop per Stefano De Martino e Un posto al sole nella serata di Pasquetta

Nessun cambiamento, invece, per l'altra soap opera in onda sulle reti Rai: trattasi di Un posto al sole, la cui programmazione non subirà delle modifiche a Pasquetta.

La messa in onda è confermata anche lunedì 21 aprile dalle 20:50 alle 21:30 circa e non ci saranno stop neppure in occasione della giornata della Liberazione di venerdì 25 aprile.

In access prime time, su Rai 1, è confermato anche l'appuntamento con Affari Tuoi, il game show dei pacchi condotto da Stefano De Martino che, a seguire, lascerà spazio a una nuova puntata del programma Ulisse condotto da Alberto Angela, dedicato questa volta alla scoperta della città di Istanbul.

Stefano De Martino trionfa negli ascolti tra access e prima serata Rai

Una stagione di grande successo per Stefano De Martino che, in access prime time, sta facendo faville con gli ascolti di Affari Tuoi.

Il game show ottiene una media di oltre 5,8 milioni di spettatori fissi a serata, toccando punte di oltre 6 milioni e picchi del 38% di share durante la messa in onda, stracciando nettamente Striscia la notizia su Canale 5.

Ottimi ascolti anche per l'ultima edizione di Stasera tutto è possibile che, su Rai 2, ha ottenuto una media di oltre 2,3 milioni di spettatori medi arrivando al 16% di share con picchi del 25% durante l'ultima puntata.