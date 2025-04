Il finale de Il Paradiso delle signore in onda su Rai 1 il 5 maggio vede Rosa al centro dell'attenzione. La giornalista dovrà prendere una scelta importante, che si preannuncia inaspettata (e per ora ignota) legata al suo futuro professionale.

Nel frattempo, Enrico verrà salvato dall’intervento tempestivo di Mimmo, dopo che uno dei malviventi che lo stanno cercando riuscirà a stanarlo nel grande magazzino milanese, mettendolo in serio pericolo di vita.

Rosa fa una scelta inaspettata: come finisce Il Paradiso delle signore 9

Le anticipazioni sull'ultima puntata della nona stagione della soap rivelano che per Rosa arriverà il momento di riflettere sul suo futuro professionale.

Dopo aver lasciato il suo incarico come venere del Paradiso delle signore, dovrà riflettere sul da farsi e finirà per prendere una decisione che si preannuncia "drastica".

La scelta di Rosa sarà al centro del finale di quest'anno. Al momento, però, le trame non svelano ulteriori dettagli, ma non si esclude che possa decidere di andare via da Milano per un po' di tempo.

Enrico viene graziato da Mimmo nel finale di stagione

Intanto, Marcello e Roberto dovranno prendere una decisione in merito alla denuncia da sporgere nei confronti di Tancredi Sant'Erasmo per il caso dell'abito plagiato.

Le anticipazioni sul finale de Il Paradiso delle signore 9, inoltre, rivelano che Enrico verrà rintracciato da uno dei pericolosi malviventi che gli stanno dando la caccia, il quale riuscirà a entrare nel grande magazzino milanese con l'intento di fargli del male.

Per fortuna, Enrico verrà graziato dalla presenza di Mimmo, che riuscirà a intervenire subito riconoscendo quell'uomo che già da diversi giorni si aggirava con fare sospetto nei pressi del grande magazzino milanese.

In questo modo, Enrico riuscirà a salvarsi, mentre Elvira e Salvatore diventeranno genitori del loro primo bambino: un lieto evento che verrà accolto con grande gioia da tutti gli amici della coppia.

Il grande successo della soap opera di Rai 1 in tv e streaming online

Un finale scoppiettante per la soap, che, in queste settimane di aprile, ha mantenuto ottimi ascolti nella fascia pomeridiana, nonostante i vari cambi di programmazione dovuti alla morte di Papa Francesco.

La media Auditel si è assestata sulla soglia di 1,7 milioni di spettatori al giorno, con picchi del 23% di share e quasi due milioni di affezionati.

Grazie successo per la soap anche in streaming su RaiPlay, dove si conferma uno dei titoli più rivisti dal pubblico sulla piattaforma della televisione di Stato. Visto il grande successo riscosso in questa stagione e in generale negli ultimi anni, la Rai ha già dato il via libera per le riprese della decima stagione.

Per tutta l’estate bisognerà fare a meno delle vicende de Il Paradiso delle signore in daytime. Tuttavia, la soap tornerà in onda da metà settembre con un nuovo ciclo di 160 episodi, che troveranno spazio nella fascia pomeridiana.