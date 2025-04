Odile origlierà una conversazione compromettente tra Giulia e Lucia su Rita nelle puntate de Il Paradiso delle signore 9 in onda dal 22 al 24 aprile.

Le anticipazioni rivelano che le Veneri scopriranno che Rita non lavora per Alitalia, come aveva detto, e Marcello inizierà a indagare su di lei. Nel frattempo, Marta confiderà a Enrico che non può avere figli e recupererà il rapporto con Anita. Infine, Mimmo dirà a suo padre di essere stato sospeso e Carmelo gli imporrà di tornare in Sicilia.

Adelaide si farà intervistare da Rosa

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 9 raccontano che, nelle puntate dal 22 al 24 aprile, Marta confiderà a Enrico che non può avere figli.

La donna troverà il coraggio di aprirsi completamente con il suo compagno e non avrà più segreti con lui. Marta parlerà con Anita e riuscirà a ritrovare un equilibrio con lei. Dopo giorni di incomprensioni, la piccola Anita e Marta torneranno al rapporto d'affetto che avevano all'inizio della loro conoscenza. Proprio quando sembrerà trionfare la serenità, Enrico e la sua compagna saranno in grave pericolo: i criminali che cercano Brancaccio troveranno la casa in cui vive Marta. Nel frattempo, Adelaide accetterà la richiesta di Tancredi e si farà intervistare da Rosa. Per la contessa sarà un modo per farsi conoscere meglio, ma per la giornalista il lavoro non sarà affatto facile. Rosa dovrà trattenere le sue emozioni quando Adelaide le parlerà del suo amore con Marcello.

Mimmo si trasferirà in Sicilia?

Nelle puntate dal 22 al 24 aprile, al Paradiso delle signore le Veneri inizieranno ad avere dei sospetti su Rita. Le ragazze scopriranno che la loro ex collega non lavora in Alitalia, come aveva annunciato per giustificare la sua partenza. Irene parlerà subito dell'accaduto con Roberto e Marcello.

Nel frattempo, Odile origlierà una conversazione compromettente tra Giulia Furlan e Lucia Giorgi che riguarda Rita. Marcello deciderà di ideare un piano per scoprire se a consegnare i bozzetti di Roberto alla concorrenza sia stata Rita. Non mancheranno i problemi neanche per Mimmo, che farà di tutto per nascondere a suo padre la sospensione dal lavoro.

Carmelo andrà farà un'improvvisata al figlio in ufficio, ma, fortunatamente, un collega di Mimmo riuscirà a coprirlo e a giustificare la sua assenza. La situazione si farà troppo pesante per il ragazzo, che troverà il coraggio di confessare a suo padre i problemi di lavoro. La reazione di Carmelo sarà furiosa e l'uomo imporrà a Mimmo di tornare con lui in Sicilia. Il ragazzo dovrà dare la brutta notizia ad Agata, che non accetterà affatto di separarsi da lui.

Il dolore di Marta e la nuova speranza

Nelle scorse stagioni, Marta ha scoperto di essere sterile dopo aver sposato Vittorio. Per i coniugi non è stato affatto facile accettare questa verità e Conti ha fatto di tutto per farla visitare dai migliori specialisti.

Questo problema ha reso più fragile la coppia, che, alla fine, si è separata. Marta ha sofferto molto perché non accettava l'idea di non avere figli e si è concentrata sul lavoro. La donna ha deciso di partire per gli Stati Uniti per dedicarsi a un progetto e la distanza tra lei e Vittorio è diventata insormontabile. Da allora, per Marta sono cambiate molte cose ed Enrico potrebbe rappresentare per lei la famiglia che ha sempre desiderato. La piccola Anita ha perso sua madre, e se le cose tra Marta e il suo compagno dovessero funzionare, la bambina potrebbe colmare un grande vuoto.