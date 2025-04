Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano l'arrivo a Milano di un nuovo personaggio già menzionato nei mesi scorsi. Nella puntata che andrà in onda venerdì 18 aprile alle ore 16 su Rai 1, Carmelo Burgio giungerà in città, ignorando che suo figlio Mimmo sia stato sospeso dal lavoro. I Puglisi reggeranno il gioco al giovane, anche se per Ciro sarà difficile mentire al suo compaesano. Nel frattempo, Auretta Grimaldi tesserà le lodi di Gianlorenzo Botteri con un articolo che finirà su tutti i giornali.

I Puglisi reggono il gioco a Mimmo e ingannano Carmelo Burgio

Carmelo Burgio arriverà a Milano per vedere suo figlio Mimmo, ignorando quanto accaduto al poliziotto. L'amico di Ciro, infatti, non sarà ancora al corrente della sospensione di Mimmo dal suo incarico per un mese, a causa del mancato rispetto degli ordini impartiti dai suoi responsabili durante una manifestazione studentesca.

I Puglisi mentiranno a Carmelo, proteggendo Mimmo dalla possibile sfuriata di suo padre e mantenendo il riserbo su quanto accaduto. Per Ciro ci saranno però dei problemi, poiché Carmelo, oltre a essere un compaesano, è anche un amico. Per il signor Puglisi sarà quindi difficile mantenere il segreto e raccontare menzogne.

Auretta Grimaldi entusiasta della nuova collezione de Il Paradiso delle signore

Nel frattempo, Auretta Grimaldi scriverà un articolo sulla nuova collezione disegnata da Gianlorenzo Botteri per la linea giovani de Il Paradiso delle Signore. L'articolo dell'esperta di moda finirà su tutti i giornali, garantendo un grande successo per il negozio di Marcello.

A Villa Guarnieri, invece, Anita inizierà ad ambientarsi nella lussuosa dimora della contessa, instaurando un rapporto di confidenza con Umberto. La figlia di Enrico si aprirà con Guarnieri, confessandogli i suoi sentimenti per Marta. Spazio anche alle vicende di Tancredi, che sorprenderà Rosa con un regalo e proverà a baciarla.

Tuttavia, le anticipazioni dell'episodio non chiariscono se Rosa ricambierà o se si tirerà indietro.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Anita si è infuriata con Enrico

Nelle precedenti puntate, Enrico aveva rimandato la partenza per gli Stati Uniti poiché Adelaide si è sentita male improvvisamente. Brancaccio ha subito preso in mano la situazione e, per salvare la vita della contessa, si è offerto di operarla d'urgenza al cuore per risolvere il suo problema congenito. Dopo l'intervento, Enrico è stato rimproverato da sua figlia Anita, che prima si è sfogata con sua zia Lea, per poi infuriarsi con suo padre per la mancata partenza e la possibilità di rifarsi una vita all'estero. Anita ha infatti accusato Enrico di mettere sempre gli altri al primo posto e di non aver mai fatto nulla per lei.

Nel frattempo, Umberto ha scoperto che Odile è sua figlia, ma quest'ultima è stata tenuta all'oscuro del legame di parentela con quello che crede essere semplicemente il cognato di sua madre. Spazio anche alle vicende di Botteri, che ha disegnato una nuova collezione ispirata ai giovani, destando grande curiosità nelle Veneri. Per promuovere la linea di abiti del negozio, lo staff di Marcello ha pensato di mandare in trasferta a Roma alcune delle commesse per indossare i vestiti di Botteri durante il programma Bandiera Gialla.