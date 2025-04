Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano importanti novità per i protagonisti. Nell'ultima settimana di programmazione della nona stagione, in onda su Rai 1 dalle 16:00 da lunedì 28 aprile a venerdì 2 maggio, Marcello si recherà a Torino per incontrare Rita, scoprendo il suo coinvolgimento nel piano di Tancredi. Nel frattempo, Enrico si preparerà per andare a Roma a testimoniare al processo, ma i malviventi cercheranno di impedirgli di raggiungere l'udienza. Inoltre, Salvatore ed Elvira diventeranno genitori, mentre Odile tornerà insieme a Guido.

Marcello incontra Rita a Torino

Marcello non vorrà farla passare liscia a Tancredi e, dopo aver saputo che Rita non è stata assunta da Alitalia, si metterà alla ricerca della sua ex dipendente. Partirà in fretta e furia per Torino, dove incontrerà Rita, che sarà sincera con il suo ex datore di lavoro. La signorina Marengo confesserà a Barbieri la sua responsabilità nel furto del bozzetto di Gianlorenzo Botteri, rivelando che il mandante dell'attività di spionaggio è Tancredi Di Sant'Erasmo. Nel frattempo, Rita tornerà a Milano e rivedrà Irene, alla quale confesserà la verità su quanto accaduto. Rosa, origliando la conversazione tra le due ex colleghe, scoprirà che Tancredi le ha mentito negando ogni responsabilità nel plagio del vestito della collezione de Il Paradiso delle Signore.

Furiosa, Rosa correrà ad affrontare Tancredi, per poi precipitarsi a casa di Marcello per parlargli.

Enrico deve andare a Roma a testimoniare al processo

Nel frattempo, proseguiranno anche le vicende di Enrico, che avrà i criminali alle calcagna. I malviventi saranno sempre più vicini a lui e alla sua famiglia. Marta compirà un gesto sconsiderato portando Anita a una festa alla casa-famiglia, mettendo così la bambina in pericolo.

Enrico si preparerà per partire per Roma, dove dovrà testimoniare al processo. Poco prima della partenza, i criminali troveranno un modo per impedirgli di andare nella capitale, ma un colpo di scena manderà a monte i loro piani. Mimmo riuscirà infatti a intervenire in tempo per salvare la vita di Enrico. Nelle puntate finali della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, Odile tornerà insieme a Guido, il suo ex fidanzato.

Salvatore ed Elvira, invece, diventeranno genitori di un bambino.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Enrico si è trasferito a Villa Guarnieri

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore andate in onda su Rai 1, Enrico ha accettato la proposta di Umberto e Adelaide di trasferirsi a Villa Guarnieri. Anche Anita è andata ad abitare nella casa della contessa, stringendo subito un legame di fiducia con Umberto, al quale ha confessato le sue preoccupazioni riguardo a Marta: teme che, se lei e suo padre formassero una famiglia, la nascita di un eventuale bambino potrebbe farla passare in secondo piano. L'imprenditore ha però rassicurato Anita, rivelandole che un padre non si dimentica mai dei suoi figli. Nel frattempo, Matteo ha rinunciato a dichiararsi a Odile, dopo aver trovato un biglietto di Guido nell'agenda della ragazza con parole d'amore.