Il Paradiso delle Signore non andrà in onda lunedì 21 aprile e venerdì 25 aprile. I telespettatori, quindi, alle ore 16 non potranno vedere la soap settimanale, che subirà una pausa in occasione della Pasquetta e della Festa della Liberazione. La volta buona, programma di Caterina Balivo, allungherà la propria messa in onda, coprendo anche la durata della soap e terrà compagnia ai telespettatori nelle due giornate di festa. La programmazione regolare della soap riprenderà da lunedì 28 aprile, con gli episodi conclusivi della nona stagione.

Cambio di programmazione per Il Paradiso delle signore

Nella settimana dal 21 al 25 aprile, ci sarà un cambio di programmazione per Il Paradiso delle Signore. La soap opera non andrà in onda lunedì 21 aprile, giorno di Pasquetta, e venerdì 25 aprile, giorno della Festa della Liberazione.

Al posto delle puntate alle ore 16, Rai 1 trasmetterà uno speciale della trasmissione La volta buona, che offrirà una selezione delle migliori interviste realizzate da Caterina Balivo durante la stagione 2024/2025.

Questo cambio di palinsesto è stato deciso per evitare la messa in onda della soap in giorni festivi, in cui una parte del pubblico potrebbe non essere davanti alla TV. In quella settimana pertanto i telespettatori potranno vedere Il Paradiso delle Signore solo per tre pomeriggi: martedì, mercoledì e giovedì.

L'episodio conclusivo de Il Paradiso delle signore 9 è previsto il 2 maggio

La programmazione regolare riprenderà lunedì 28 aprile, con gli episodi conclusivi della nona stagione.

Anche in tale settimana ci sarà un ulteriore cambio di programmazione: nel giorno festivo del 1° maggio, infatti, il quale la soap non andrà in onda.

L'indomani, venerdì 2 maggio, invece è previsto l'episodio conclusivo della nona stagione, il numero 160.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Umberto ha scoperto che Odile è sua figlia

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore andate in onda su Rai 1, intanto, Umberto ha scoperto che Odile è sua figlia, ma non ha ancora rivelato nulla alla ragazza.

Enrico, invece, ha salvato la vita ad Adelaide, occupandosi personalmente del delicato intervento chirurgico al cuore. Rita, invece, ha dato le dimissioni, facendo credere a tutti di essere stata assunta da Alitalia.

Intanto nel negozio di moda Renzo Arbore si è presentato per promuovere la nuova collezione dedicata ai giovani. L'arrivo del conduttore ha attirato molti clienti e le vendite degli abiti disegnati da Botteri sono aumentate.