Le anticipazioni della penultima puntata della nona stagione de Il Paradiso delle signore preannunciano una sorpresa amara per Rosa e un fidanzamento per due protagonisti. Nell'episodio in onda venerdì 2 maggio alle 16:00 su Rai 1, Rosa scoprirà il coinvolgimento di Tancredi nel plagio dell'abito, mentre Odile e Guido torneranno insieme. Nel frattempo, qualcosa di significativo accadrà tra Delia e Gianlorenzo . Enrico, invece, si preparerà per la partenza.

Rosa delusa da Tancredi, corre da Marcello

La confessione di Rita avrà conseguenze significative e romperà gli equilibri tra alcuni protagonisti.

Il futuro di Tancredi potrebbe non essere roseo, poiché Marcello dovrà decidere se essere clemente o meno. Barbieri dovrà infatti scegliere se denunciare l'imprenditore per il plagio dell'abito disegnato da Botteri. Rosa scoprirà tutta questa spiacevole situazione grazie a un discorso che origlierà per caso. La giornalista, infatti, si troverà a passare proprio dove Rita sarà intenta a confessare a Irene di essere stata ingaggiata da Tancredi come spia. Questo sarà un duro colpo per Rosa, poiché in passato aveva chiesto espressamente a Di Sant'Erasmo se fosse coinvolto nel furto del bozzetto di Botteri. Rosa vorrà quindi affrontare Tancredi e, successivamente, si recherà a casa di Marcello per parlargli.

Odile si fidanza con Guido

Nel frattempo, un altro protagonista riceverà una notizia che lo turberà parecchio. Matteo, infatti, verrà a sapere che Odile è tornata insieme al suo ex fidanzato. Sarà proprio Guido a informare Portelli della cosa. Intanto, Enrico si preparerà a lasciare Milano per andare a Roma a testimoniare al processo. A Il Paradiso, invece, ci sarà la festa per il musicarello organizzata dallo staff del negozio in collaborazione con Odile e Guido, già annunciata nelle precedenti puntate andate in onda su Rai 1. Proprio durante l'evento dedicato alla canzone composta da Odile e Matteo, accadrà qualcosa di inaspettato tra Delia e Gianlorenzo. Tra i due potrebbe scattare un bacio dopo settimane di avvicinamenti.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Anita si è chiarita con Marta

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Anita si è chiarita con Marta, accettandola come fidanzata di suo padre e figura materna. Nel frattempo, Gianlorenzo ha rassicurato Delia, spendendo parole importanti sulla loro conoscenza. Per Mimmo, invece, è arrivato il momento di dichiararsi ad Agata. Il poliziotto ha rivelato alla sua amica di non essere voluto tornare in Sicilia per rimanere vicino a lei a Milano. Marcello e Rosa, intanto, hanno cercato di evitarsi, tentando di dimenticare il bacio che si sono scambiati.