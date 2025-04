Rita Marengo si prepara a uscire di scena da Il Paradiso delle Signore senza destare sospetti. Il piano della Venere verrà attuato nella puntata che andrà in onda venerdì 4 aprile alle ore 16 su Rai 1. Le anticipazioni dell'episodio rivelano che Rita mostrerà una lettera contenente una proposta lavorativa di Alitalia. In realtà, si tratterà di una bugia, escogitata con Tancredi nei giorni precedenti: il tipografo di Di Sant'Erasmo ha preparato la lettera falsa di assunzione. Nel frattempo, Umberto sarà preoccupato per Adelaide, mentre Delia verrà riaccompagnata a casa da Gianlorenzo dopo aver trascorso la serata insieme.

Rita Marengo prepara il suo addio a Il Paradiso delle signore con una menzogna

Rita Marengo sarà costretta a lasciare il suo lavoro a Il Paradiso delle Signore. L'uscita di scena della Venere è stata fortemente voluta dalla commessa del negozio, che si è sentita in colpa per il danno recato ai suoi colleghi, facendo da spia per conto della Galleria Milano Moda. Rita mostrerà negli spogliatoi del negozio una lettera di Alitalia, annunciando quindi l'offerta di lavoro ricevuta, che le permetterà di avere un alibi per il suo licenziamento. In realtà, come visto nelle puntate precedenti, è stata Rita a chiedere aiuto a Tancredi per progettare la fuga, chiedendo il contatto del tipografo dell'imprenditore.

Rita guarderà le Veneri rivelando: "È una lettera dall'Alitalia. Mi è arrivata ieri sera, aspettavo il momento giusto per parlarvene". Le commesse saranno tristi nel sentire la loro amica pronunciare quelle parole, sapendo che ben presto lascerà il lavoro, non sapendo che in realtà si tratta di una bugia.

Delia e Gianlorenzo escono insieme

Nel frattempo, verranno trattate anche le vicende degli altri personaggi. Gianlorenzo, durante la giornata lavorativa, si avvicinerà a Delia, ricordandole del loro appuntamento a cena la sera stessa. Bianchetti non si sarà dimenticata dell'invito galante. Lo stilista riaccompagnerà poi a casa la collega, lasciando intendere un fuori programma, non ancora rivelato dalle anticipazioni.

A quanto pare, Botteri sarà felice dell'incontro, definendolo speciale.

Per Mimmo, intanto, sarà il momento di rivelare ad Agata i problemi lavorativi avuti nei giorni precedenti con i suoi superiori. A Villa Guarnieri, invece, Umberto sarà preoccupato per le condizioni di salute di Adelaide.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Rita ha affrontato Tancredi

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore andate in onda su Rai 1, Rita ha incontrato Tancredi, rivelandogli di non voler più fare la spia per lui e di voler allontanarsi senza destare sospetti e di avere un piano in mente.

Nel frattempo Adelaide si è sentita improvvisamente male mentre era con Odile, che è stata costretta a telefonare a Marta per dirle di correre a Villa Guarnieri.