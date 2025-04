Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano la nascita di una nuova storia d'amore. Nella puntata in onda lunedì 5 maggio alle 16 su Rai 1, Agata si dichiarerà a Mimmo, dopo che quest'ultimo avrà salvato la vita a Enrico. Nel frattempo, il futuro di Tancredi sarà nelle mani di Roberto e Marcello, che dovranno decidere se denunciarlo o meno per il plagio dell'abito. Ci sarà spazio anche per un lieto evento: i coniugi Amato diventeranno genitori.

Agata dichiara il suo amore a Mimmo

Agata prenderà una decisione sul suo futuro sentimentale, dichiarandosi a Mimmo.

Il tutto avverrà dopo che il giovane Burgio avrà salvato la vita a Enrico. Sarà un finale di stagione ad alta tensione: i criminali, sulle tracce del medico, riusciranno a trovare un modo per impedirgli di testimoniare al processo che si terrà a Roma. Tuttavia, Mimmo riconoscerà il malvivente, già visto in precedenza a Il Paradiso delle Signore, riuscendo a intervenire tempestivamente per salvare la vita a Enrico. Ci sarà spazio anche per le vicende di Rosa, che, alla luce degli ultimi eventi, prenderà una decisione drastica sul suo futuro. Tuttavia, le anticipazioni non rivelano la scelta della giornalista, che si è recentemente licenziata dal negozio di moda per lavorare per la testata di Tancredi.

Non è detto che l'ex Venere torni sui suoi passi, magari preferendo tornare a lavorare come commessa. Occorrerà la messa in onda della puntata per scoprire cosa intenderà fare Rosa: non è escluso che possa anche lasciarsi tutto alle spalle, allontanandosi da Milano.

Roberto e Marcello decidono se denunciare o meno Tancredi

Nella puntata finale ci sarà l'epilogo della vicenda legata al plagio dell'abito disegnato da Botteri. Roberto e Marcello, venuti a sapere dell'attività di spionaggio condotta da Rita per conto di Tancredi, decideranno il da farsi. I due direttori de Il Paradiso delle Signore avranno fra le mani il futuro di Tancredi, scegliendo se lasciare impunita la sua azione deplorevole o denunciarlo alle autorità.

Parallelamente, Adelaide avrà una richiesta per Tancredi. Ci sarà poi un lieto evento: a Elvira si romperanno prematuramente le acque, così i coniugi Amato diventeranno genitori di un maschietto.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Teo si è ammalato

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle Signore trasmessi su Rai 1, Ornella ha contattato Gianlorenzo, informandolo che Teo si è ammalato. Botteri si è precipitato a curare suo figlio, non riuscendo ad avvertire Delia in tempo del problema familiare. Delia è andata al picnic di Pasquetta con le sue amiche senza lo stilista. Botteri ha poi rivisto la Venere dopo le festività al lavoro, chiedendole scusa per non essersi presentato all'appuntamento e spiegandole il motivo della sua assenza.