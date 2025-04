Negli episodi de Il Paradiso delle signore in onda dal 22 al 24 aprile, Enrico temerà per la vita di Marta in quanto i criminali hanno scoperto dove lei abita. Inoltre Mimmo rivelerà a Carmelo di essere stato sospeso e lui chiederà al figlio di trasferirsi in Sicilia.

Marcello invece escogiterà un piano per scoprire se Rita ha consegnato i bozzetti di Botteri alla GMM, mentre Rosa si mostrerà imbarazzata di fronte ad Adelaide.

Botteri non riesce a passare la Pasquetta con Delia

La gravidanza di Elvira procederà spedita e la ragazza manifesterà i primi malesseri, motivo che spingerà Salvo a preoccuparsi per la sua salute [VIDEO].

Intanto Carmelo farà una sorpresa a Mimmo e si recherà in commissariato, ma il giovane eviterà che venga scoperta la sua sospensione dal servizio e dallo stipendio grazie al contributo di un collega.

Nel frattempo Botteri non ce la farà a passare la Pasquetta insieme a Delia a causa di un imprevisto e comincerà a mostrare alcune perplessità sul loro futuro. Lo stilista infatti metterà in dubbio che possa funzionare tra di loro. In tutto questo, Marta rivelerà ad Enrico che non potrà mai avere dei figli, mentre le Veneri saranno turbate quando scopriranno che Rita non è stata mai assunta presso la compagna aerea Alitalia. Irene si confronterà subito con Roberto e Marcello.

Rosa intervista Adelaide

Carmelo sarà pronto a lasciare Milano, ma Mimmo non se la sentirà di mentire più al padre e gli confesserà di essere stato sospeso per non avere rispettato alcuni ordini di un suo superiore. Burgio senior si infurierà ed intimerà al figlio di chiedere il trasferimento in Sicilia, ma Agata sarà contraria e non vorrà che il ragazzo vada via.

Inoltre Concetta esorterà Botteri a fare un passo avanti nella sua relazione con Delia.

Nel frattempo Enrico temerà per la vita di Marta, quando scoprirà che i criminali hanno scoperto il luogo in cui abita. In tutto questo, Odile ascolterà un dialogo compromettente riguardante Rita tra Giulia Furlan e Lucia Giorgi, mentre Marcello studierà una strategia per comprendere se realmente Marengo ha consegnato alla GMM i bozzetti realizzati di Botteri.

Matteo invece vorrà avere da Odile delle spiegazioni in merito al legame con Guido, ma lei si mostrerà parecchio confusa.

Intanto Rosa intervisterà Adelaide, ma la giornalista si troverà in difficoltà quando la contessa parlerà della sua relazione con Barbieri.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Rosa ha rassegnato le dimissioni dal Paradiso e ha firmato un nuovo contratto con Tancredi. Quest'ultimo preso dall'entusiasmo ha tentato di baciarla. Inoltre Umberto e Marcello hanno messo da parte i loro dissapori per amore di Adelaide.

Matteo invece ha visto Odile e Guido in atteggiamenti equivoci e ha deciso di rinunciare alla ragazza, mentre Auretta Grimaldi ha fatto una recensione positiva sugli abiti della nuova collezione di Botteri.