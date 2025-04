L'attuale stagione televisiva sta per volgere al termine, ma intanto Rai Fiction ha già pronti diversi titoli, destinati a Rai 1, per la prossima stagione 2025/2026. Un mix tra attesi ritorni, come le nuove stagioni di Cuori e Blanca, e nuove serie, come Balene e La Preside.

I sequel delle serie di successo di Rai 1 del 2025/2026

Un ritorno sarà quello de Il Commissario Ricciardi con la terza stagione. Protagonista sempre Lino Guanciale e al suo fianco troviamo anche Rossella Ferraro, Antonio Milo, Enrico Iannello, Nunzia Schisano e Vera Ratti. La terza stagione ci porterà nel cuore degli anni ’30, tra atmosfere suggestive e intrighi avvincenti.

La trama è ancora top secret.

Un altro atteso sequel è quello di Un Professore con la sua terza stagione in sei serate. Anche qui sappiamo ben poco sulle trame che ci attenderanno, ma nel cast sono confermati Alessandro Gassmann, Nicolas Maupas, Damiano Gavino e Domenico Cuomo. Tra le new entry Tommaso Donadoni, Nicole Grimaudo e Rita Castaldo.

Tornerà anche Cuori con la sua terza stagione in sei puntate. Al centro della trama, ambientata nel 1974, ci saranno le nuove frontiere della medicina cardiologica e il ritorno di Delia Brunello, interpretata da Pilar Fogliati, sempre più consapevole, battagliera e appassionata. Insieme ad Alberto Ferraris, (Matteo Martari), darà vita a una storia intensa che intreccia ricerca scientifica e sentimenti.

Importante novità nel cast: Daniele Pecci non sarà presente, sostituito da Fausto Sciarappa nel ruolo del neurochirurgo Luciano La Rosa. Tornano Neva Leoni e Marco Bonini, Bianca Panconi, Carmine Buschini e Nicolò Pasetti.

Un altro atteso ritorno sarà quello di Màkari che giungerà alla quarta stagione. Nei nuovi episodi, in 4 serate, vedremo ovviamente Saverio Lamanna impegnato in nuove indagini e nuovi casi da risolvere.

Inoltre prosegue la storia d’amore con Suleima, anche se i due avranno nuove sfide da dover affrontare. Una delle novità principali di Makari 4 riguarderà il personaggio di Peppe Piccionello, che sarà sempre più centrale all’interno della storia. Nel cast confermati Claudio Gioè, Domenico Centamore ed Ester Pantano.

E infine arriverà anche la terza stagione di Blanca.

Nel cast ritroveremo Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno, Enzo Paci, Gualtiero Burzi, Michela Cescon, Ugo Dighero, Federica Cacciola e Sara Ciocca. Con loro, due nuove entrate: Domenico Diele e Matilde Gioli. Nella terza stagione troveremo Blanca diversa da come l’abbiamo conosciuta. Lei ora è in difficoltà, rifiuta il futuro e ha deciso di bastare a se stessa. Ma la vita la costringerà ad affrontare quel buio che mai prima d’ora le aveva fatto così paura. Accanto a lei rivedremo i fedeli compagni di avventura che abbiamo imparato a conoscere e ad amare.

Le nuove fiction di Rai 1 per la stagione 2025/2026

Tra le nuove serie più attese c'è La Preside con protagonista Luisa Ranieri nei panni di Eugenia Carfora, la coraggiosa dirigente di una scuola in un territorio difficile come quello di Caivano, il rione del tristemente noto Parco Verde, una delle più grandi piazze di spaccio in Europa dove si sono consumati orrori sui minori.

La fiction dovrebbe ripercorrere il percorso di Eugenia dal suo arrivo nella scuola di Caivano fino alla sua trasformazione in un baluardo contro la criminalità. Vedremo Eugenia confrontarsi con le resistenze interne ed esterne alla scuola, con le minacce e le intimidazioni, ma anche con il sostegno di chi crede nel suo progetto. Eugenia, con la sua autorevolezza e il suo carisma, cerca di coinvolgere gli studenti, i genitori e gli insegnanti in un progetto di cambiamento radicale. Vedremo i primi successi, le piccole vittorie che giorno dopo giorno contribuiranno a ricostruire un tessuto sociale dilaniato dalla malavita.

Grande attesa anche per la dramedy al femminile Balene con il ritorno di Veronica Pivetti e Carla Signoris per quattro puntate.

La serie racconta la storia di due amiche di lunga data, con vite completamente diverse. Dopo anni di lontananza, le donne si riavvicinano a causa della morte di una terza amica, una ricercatrice appassionata di balene. Una commedia che non diventa mai farsa, regalando momenti di autentica commozione. Le dinamiche tra i personaggi principali si sviluppano in un contesto ricco di contrasti, con l’esplorazione di temi come l’amicizia, le differenze culturali e le nuove opportunità. Nel cast anche Giorgio Tirabassi, Paolo Sassanelli e Filippo Scicchitano.

Tra le nuove serie ci sarà anche L'altro Ispettore con protagonisti Alessio Vassallo, Cesare Bocci e Francesca Inaudi. Questa fiction, in 6 puntate, porta al centro della narrazione il lavoro e la cultura della sicurezza attraverso le vicende private e professionali di un ispettore del lavoro.

La serie tv vede protagonista Domenico Dodaro, per gli amici Mimmo, un ispettore del lavoro appena rientrato a Lucca, sua città natale, dopo aver combattuto il caporalato al Sud in missioni che lo hanno portato ad essere riconosciuto come uno dei migliori ispettori del lavoro italiani. A seguito della perdita della moglie per una malattia, Domenico, rimasto vedovo con una figlia preadolescente, decide di ritornare a Lucca dove potrà contare sull’aiuto della madre, della sorella e dell’amico Alessandro per potersi occupare della bambina e continuare il suo lavoro nel nuovo incarico in provincia per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e a indagare sui casi in cui è venuta meno. Episodi liberamente ispirati a fatti realmente accaduti, di cui cercherà di scoprire le reali dinamiche e responsabilità con uno sguardo imparziale e cercando la collaborazione di tutte le parti in causa, dai lavoratori agli imprenditori ai sindacati, alle istituzioni.

Al suo fianco l’amico di famiglia Alessandro Lanciani, sopravvissuto all’incidente in cui anni prima il padre di Domenico, Pietro Dodaro, amico e collega di Alessandro, aveva perso la vita. Ex operaio, adesso Alessandro è un mental coach ironico e solare, costretto da quell’incidente a vivere in sedia a rotelle. La PM Raffaella Pacini, ex compagna di liceo del protagonista, lavorerà con lui nelle indagini dei casi di puntata.

Sarà invece composta di 3 puntate Le libere donne con Lino Guanciale, Grace Kicaj, Gaia Messerklinger, Fabrizio Biggio, Paolo Giovannucci, Massimo Nicolini, Paolo Briguglia, Pia Lanciotti, Francesca Cavallin, Gea Dall'Orto, Irene Luigi Diberti. Ambientata in Toscana durante la Seconda guerra mondiale, la serie segue lo psichiatra Mario Tobino, mentre sfida le regole repressive di un manicomio femminile, l'ospedale psichiatrico di Maggiano, per salvaguardare la dignità delle sue pazienti.

Alcune di loro hanno trovato conforto nella follia come unica forma di libertà cui aspirare, mentre altre sono state ingiustamente recluse solo perché hanno osato affermare il loro spirito libero. Mario vive all'interno del manicomio confrontandosi e a volte scontrandosi con i diversi approcci dei suoi colleghi. In particolare, trova un alleato nel dottor Anselmi, giovane medico schietto e altruista, con il quale riuscirà anche a instaurare un sincero rapporto di amicizia e fiducia. La vita di Mario prende una svolta inattesa quando nel manicomio arriva Margherita Lenzi, una giovane e bella ereditiera rinchiusa nell'ospedale dal marito, contro la sua volontà: ma è veramente pazza come dicono o è solo vittima di un uomo violento?

Mario inizierà un'avvincente ricerca della verità, ritrovandosi combattuto tra un sentimento intenso e inaspettato per Margherita e un amore antico che torna dal passato, quello per Paola Levi, diventata, nel frattempo, una staffetta partigiana.

Un'altra fiction di tre puntate sarà Come un padre. Carmine Recano interpreta Don Giuseppe Santoro, un parroco la cui figura è ispirata a don Antonio Loffredo. Il popoloso quartiere napoletano Sanità, un tempo ritenuto inaccessibile e conosciuto solo per la violenza e la criminalità, è oggi meta di turismo italiano e internazionale, con i suoi palazzi e luoghi antichi, i suoi ristoranti e pasticcerie, diventati famosi in tutto il mondo.Il merito è di Don Antonio, un prete illuminato che ha realizzato il “Miracolo del Rione Sanità”, trasformandolo in un luogo dove vivere e lavorare è possibile.

Nel 2006 don Antonio, alla guida di un gruppo di sei giovani volontari nati e cresciuti alla Sanità, fonda una cooperativa sociale per riqualificare spazi abbandonati e dare una concreta opportunità di lavoro nel campo dell’arte, dello sport e della cultura, come alternativa al nulla o all’illegalità. Oggi sono centinaia i giovani che lavorano legalmente alla Sanità, dove le luci sono accese anche fino a notte inoltrata, ed è meta di migliaia di turisti. La serie racconta lo sguardo inedito di questo prete visionario, imprenditore salva anime, che ha cambiato il futuro di bambini e ragazzi, facendo capire loro il potere salvifico della bellezza e dell’arte, anche come fonte di economia virtuosa.

Nel cast anche Nicole Grimaudo, Bianca Nappi, Vincenzo Nemolato, Tony Laudadio, Ludovica Nasti, Rocco Guarino.

Un'altra fiction attesa è Thomas, composta da tre stagioni, per Rai 1. La prima, in sei puntate, andrà in onda in autunno (ottobre/novembre). Thomas, un ragazzo con una grande passione per la musica, si iscrive, insieme alla sorella Carol, allo Studio 20, un’accademia di canto, ballo e recitazione. Qui vivrà un’intensa e difficile storia d’amore con Camilla. Lo Studio 20 vivrà un momento di forte crisi, a causa di un’ingente somma di debiti, che potrebbero portare alla chiusura della scuola. Un altro triste evento sconvolgerà la serie: Thomas subirà un grave incidente e la vita di tutti protagonisti sarà messa a dura prova, provocando, in ognuno di loro, inevitabili cambiamenti.

Protagonisti della serie, tra gli altri, Alessio Catenazzo, Laura Adriani, Vittoria Puccini, Luca Capuano, Brenno Placido e Violetta Zironi, con la partecipazione straordinaria di Raffaella Carrà, scomparsa tre anni fa all'età di 78 anni. In contemporanea alla prima stagione, partirà la tournée di "Thomas - Il Musical", un grande spettacolo che vedrà i giovani protagonisti della serie calcare i teatri d'Italia, da ottobre 2025 fino a marzo 2026. La prima tappa sarà a Napoli e l'ultima a Lecce. Tra le città figurano anche Roma, Torino, Milano, Bari e Sanremo. La seconda stagione della fiction, invece, arriverà su Rai 1 a febbraio 2026. A maggio 2026 sarà distribuito il docufilm "Thomas - Il Musical" su Netflix Italia e, nello stesso periodo, le prime due stagioni della fiction debutteranno a livello globale su Netflix, diventando disponibili in oltre 190 paesi.

Sarà di quattro puntate Roberta Valente Notaio in Sorrento che vede come protagonisti Maria Vera Ratti, Alessio Lapice, Flavia Gatti, Erasmo Genzini e con la partecipazione di Sebastiano Somma. Per Roberta, notaia precisa e pianificatrice, la vita è sempre stata un'equazione senza incognite. Arrivata nell'incantevole cornice di Sorrento, tra limoneti profumati, paesini caratteristici e scorci mozzafiato, la notaia più giovane d'Italia avrà modo di misurarsi con una serie di casi notarili tutti molto particolari, intriganti e appassionanti. Ma una serie di scoperte legate al proprio passato metteranno in discussione tutte le sue certezze. Riuscirà a mantenere il controllo della propria vita e, soprattutto, a salvare il proprio matrimonio?

Avvocato Guerrieri vedrà protagonista Alessandro Gassmann, che interpreterà un personaggio in cui convivono due anime, professionista di successo straordinariamente abile nel suo lavoro e uomo costantemente perso nella sua vita privata. Affianca il personaggio dell'avvocato una squadra di figure memorabili: Carmelo Tancredi, schivo ispettore di polizia che si occupa di tutto ciò che gli altri non vogliono fare, cioè i reati più odiosi, è l’unico amico maschio di Guerrieri; Anna Paola, ex cronista di nera, ora investigatrice privata, che non ha paura di nessuno e gira con una mazza da baseball nello zaino, ama le donne ma per Guido farà un’eccezione; Consuelo, ragazza sudamericana, adottata da una coppia barese, che da praticante dello studio crescerà fino a diventarne socia; Pasquale, anziano segretario, silenzioso come un monaco, che si rifiuta di dare del tu al suo datore di lavoro. Intorno a Guerrieri gravita, poi, un universo femminile di personaggi che entrano nella sua vita e non ne escono mai definitivamente. Perché Guerrieri, seduttore suo malgrado, non smette mai di voler bene. Nel cast anche Antonia Liskova, Anita Caprioli, Stefano Dionisi.

Un'altra serie evento internazionale, in quattro puntate, su Rai 1, sarà Sandokan. Il nuovo adattamento della storica saga di romanzi di Emilio Salgari vedrà come protagonista Can Yaman nei panni della Tigre della Malesia, in una veste originale, affiancato dall’esordiente Alanah Bloor nel ruolo di Marianna. Con loro ci saranno Ed Westwick nel ruolo dell’antagonista Lord Brooke, mentre sarà Alessandro Preziosi a dare il volto all’iconico Yanez de Gomera. Nel cast anche John Hannah, Madeleine Price, Gilberto Gliozzi, Mark Grosy e Samuele Segreto. La storia è ambientata nel Borneo, a metà dell'ottocento. Un paradiso abitato dalle tribù native dei Dayak, che vivono secondo le loro antiche tradizioni, ma dominato dalla spietata legge degli inglesi, all'apice del loro potere coloniale. Sandokan vive alla giornata, senza schierarsi: combatte per se stesso e per la sua ciurma di pirati, tra cui il fidato Yanez. Ma la sua vita cambia quando, durante un'incursione, incontra Marianna, la bella figlia del console britannico di Labuan. È l'inizio di una storia d'amore impossibile tra due anime inaspettatamente simili: Marianna, di sangue nobile, ma con lo spirito selvaggio di chi è cresciuto in un paradiso tropicale, e Sandokan, leader pirata e avventuriero, che porta in sé il sangue di re guerrieri. Sulle loro tracce si metterà il leggendario cacciatore di pirati, Lord James Brooke, che non si fermerà davanti a niente pur di catturare Sandokan e conquistare il cuore di Marianna. La serie sarà una grande epopea con un tratto da fiaba e un forte legame con l’ambiente, e racconterà le origini della Tigre della Malesia, che torna sul piccolo schermo, la nascita del suo mito, la sua scoperta di essere figlio di un antico re guerriero, l’amore con Marianna, l’amicizia con Yanez e la rivalità con Lord Brooke: avventura, azione, eroismo e una rivoluzionaria storia d’amore, in un racconto per adulti e bambini.

Sarà di cinque puntate la nuova fiction Prima di noi con Ivo Randaccio, Nicolò Mario Merlo, Andrea Arcangeli, Elena Lietti, Fausto Maria Sciarappa. La storia, tratta dall’omonimo romanzo di Giorgio Fontana edito da Sellerio nel 2020, racconta le vicende di una famiglia del Nord Italia, tra l’inizio di un secolo e l’avvento di un altro, una metamorfosi continua tra esodo e deriva, dalle montagne alla pianura, dal borgo alla periferia, dai campi alle fabbriche.