Romulo e Pia si rivedranno dopo tanto tempo e l'emozione sarà intensa nella puntata de La Promessa di mercoledì 30 aprile.

Le anticipazioni rivelano che Romulo, dopo averla abbracciata, confesserà a Pia: "Volevo vederti". I due parleranno dell'amore tra Jana e Manuel e saranno d’accordo ad aiutare i ragazzi. Nel frattempo, Catalina si scontrerà con Lorenzo riguardo all’attività delle marmellate.

Pia temerà il ritorno di Gregorio

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Pia starà molto meglio nella capanna di Ramona. Non dovrà più combattere con il freddo e l'umidità, anche se in lei resterà forte la paura di Gregorio.

A prendersi cura di lei saranno Manuel e Jana e in una delle loro visite Pia scoprirà che i due si amano. Quando Manuel e la cameriera andranno via, Pia non si aspetterà un'altra visita, ma sentirà qualcuno avvicinarsi alla porta e questo la farà tremare di paura. Prenderà una spranga pronta per colpire l'eventuale malintenzionato, ma ad aprire la porta sarà Romulo. L'emozione di rivedere il suo grande amico sarà grande e Pia lo abbraccerà con affetto. Inviterà Romulo a sedersi e gli dirà che alla capanna si trova molto meglio, anche se teme il ritorno di suo marito. "Volevo vederti", dirà Romulo a Pia, spiegandole che non è andato da lei per un motivo particolare.

Il primo colloquio di Marcelo a La Promessa

Nella puntata de La Promessa in onda mercoledì 30 aprile, Romulo e Pia parleranno delle intenzioni di Jana e Manuel di sposarsi. Il maggiordomo confesserà la sua intenzione di non dire nulla ai marchesi perché rispetta questo sentimento. Nel frattempo, a palazzo, Catalina discuterà con Lorenzo dell’attività delle marmellate. La ragazza difenderà la qualità dei prodotti quando era lei al comando di tutto e rimprovererà Lorenzo per non pagare abbastanza gli operai e la materia prima. Catalina avvertirà che farà di tutto per riprendere il suo progetto. Ci sarà anche il primo colloquio di Marcelo, il marito di Teresa, con Romulo per ottenere un posto come valletto.

Il ragazzo ammetterà di non avere alcuna esperienza e il maggiordomo si mostrerà disposto a dargli una possibilità. Al colloquio assisterà anche Petra, che sarà molto contrariata e non farà nulla per nasconderlo.

Il futuro di Pia è ancora incerto

Nelle puntate precedenti, Jana e Manuel hanno pregato Romulo di trovare una soluzione per Pia, prima che fosse troppo tardi. Nella grotta, la salute della donna è peggiorata al punto da mettere in discussione la sua guarigione. Romulo ha accolto la proposta di Jana e ha fatto spostare Pia alla capanna di Ramona. I problemi per Pia non sono finiti, perché la donna ha letto la lettera in cui Gregorio diceva di aver scoperto che la sua tomba era vuota. La ex governante sa che suo marito potrebbe trovarla da un momento all'altro e portarla via con sé. Jana e Manuel vanno a trovarla, ma non possono restare con lei a lungo perché Petra potrebbe insospettirsi e seguirli.