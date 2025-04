Le anticipazioni spagnole de La Promessa annunciano graditi arrivi e ritorni nella tenuta. Martina rientrerà dopo un breve viaggio, durante il quale avrà fatto visita a Cruz in carcere. Nel frattempo, ci saranno momenti di disaccordo tra Catalina e suo padre Alonso: il marchese non approverà le nozze della figlia con Adriano. Eugenia tornerà a palazzo, ma tutti si preoccuperanno di tenerla all'oscuro degli ultimi eventi, come l'arresto della sorella. Curro riprenderà temporaneamente il suo ruolo di nobile, lasciando il suo impiego come lacchè.

Cruz riceve la visita di Martina in carcere

Cruz è stata rinchiusa in carcere in seguito agli ultimi spiacevoli eventi accaduti a La Promessa, tra cui l'assassinio di Jana. Martina provocherà scompiglio nella famiglia De Lujan con la sua mossa azzardata: si allontanerà per un breve viaggio, per poi tornare a palazzo. Alonso scoprirà che il motivo della partenza di Martina è stato visitare Cruz in carcere. Il marchese affronterà la nipote, che sarà costretta a chiedere perdono anche a Manuel e Catalina per essere andata in prigione da Cruz. Nel frattempo, Eugenia tornerà, ma nessuno oserà metterla al corrente di quanto successo a sua sorella e a Curro.

Alonso si oppone alle nozze di Catalina e Adriano

I De Lujan non informeranno Eugenia del fatto che Cruz è rinchiusa in carcere. Inoltre, non verrà nemmeno messa al corrente che Curro è diventato un lacchè. Per riuscire nella messa in scena, Curro tornerà a vestire i panni del signore, abbandonando quelli di servo. Nel frattempo, verranno trattate anche le vicende di Catalina, recentemente diventata madre di due gemelli. La figlia del marchese rivelerà alla famiglia la vera paternità dei piccoli: sono figli di Adriano e non del conte Pelayo. Catalina esprimerà a suo padre il desiderio di sposarsi con il mezzadro. In un primo momento, Alonso darà la sua benedizione alle nozze, ma poi cambierà idea.

Catalina si infurierà con suo padre per il divieto impostole.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Teresa è tornata a La Promessa

Nelle precedenti puntate de La Promessa andate in onda su Rete 4, Teresa è tornata alla tenuta in compagnia di Marcelo, presentandolo a tutti come suo marito. Petra, vedendo l'ex nuora che si è rifatta una vita dopo la morte di Feliciano, è andata su tutte le furie. Nel frattempo, Salvador e Maria hanno smesso di pensare con entusiasmo alle loro nozze, interrogandosi sul loro rapporto. Al contrario, Manuel e Jana hanno organizzato il matrimonio in gran segreto. Romulo ha visto il figlio dei marchesi baciarsi con la cameriera, scoprendo così la relazione fra i due.