Salvador darà il suo saluto a Maria prima di lasciare La Promessa nella puntata di giovedì 1 maggio e l'emozione prenderà il sopravvento. Le anticipazioni raccontano che i due fidanzati si separeranno con la promessa di non perdersi, ma consapevoli che sarà molto difficile. Nel frattempo Marcelo inizierà il suo lavoro al palazzo De Lujan, mentre Ricardo noterà in Romulo uno strano atteggiamento.

Maria non vivrà bene la separazione da Salvador

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che per Salvador arriverà il momento di dire addio al palazzo.

Il ragazzo sarà pronto a iniziare una nuova avventura come primo valletto dai duchi, ma per inseguire il suo sogno dovrà lasciare Maria. Per i due fidanzati non sarà affatto facile separarsi proprio quando ci saranno i presupposti per sposarsi. Maria non potrà trattenere le lacrime e ribadire il suo amore a Salvador che sarà molto dispiaciuto. Il ragazzo proverà a rassicurare la sua fidanzata, dicendole che troveranno un modo per vivere la loro storia a distanza, ma entrambi sapranno che non potrà mai più essere come prima. "Ti amo" dirà Maria a Salvador che tornerà indietro per un ultimo saluto. Nel frattempo, Simona riceverà una lettera da parte di Virtudes che le racconterà come procede la sua nuova vita con i suoceri.

Le parole della ragazza, felice di stare con il suo bambino, rincuoreranno Simona che si farà forza nonostante la distanza da sua figlia.

Marcelo assunto a La Promessa

Nella puntata de La Promessa di giovedì 1 maggio, per Marcelo arriverà il primo giorno di lavoro. Il ragazzo approfitterà del posto vacante lasciato da Salvador per inserirsi nella servitù dei De Lujan. Romulo gli darà una possibilità nonostante la sua inesperienza, ma Petra non sarà affatto d'accordo con il maggiordomo. La governante non riuscirà a dimenticare che Marcelo abbia preso il posto del suo amato Feliciano nella vita di Teresa. Nel frattempo Ricardo inizierà a notare uno strano atteggiamento in Romulo e deciderà di indagare per scoprire cosa nasconde.

Non mancherà lo spazio riservato a Julia, la nuova arrivata. La ragazza continuerà a fare a Curro domande imbarazzanti che riguardano la guerra. Cruz sarà molto irritata dalla presenza di Julia che ancora non si è presentata ufficialmente a lei.

Salvador non aveva il coraggio di parlare con Maria

Nelle puntate precedenti, Salvador ha ricevuto una proposta di lavoro presso un altro palazzo. Il giovane ha aspettato settimane prima di parlare con Maria perché non aveva il coraggio di dirglielo. La cameriera ha notato uno strano atteggiamento nel suo fidanzato e ha pensato che non la amasse più. Maria ha provato più volte a parlare con Salvador che le ha detto di amarla ancora, ma di non essere più entusiasta come un tempo per il loro matrimonio.

Maria ha capito che qualcosa non quadrava e solo dopo aver insistito ha saputo finalmente cosa tormentava Salvador. Nonostante il dispiacere per la separazione, Maria non ha potuto far altro che incoraggiare il ragazzo a inseguire il suo sogno di diventare primo valletto.