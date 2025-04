Catalina andrà a bussare da Pelayo nella puntata de La Promessa di lunedì 14 aprile, ma lui le chiuderà la porta in faccia: "Mi avete rovinato la vita", dirà.

Le anticipazioni rivelano che Catalina insisterà per parlare con Pelayo che le concederà solo pochi minuti per poi rifiutarla, deludendo così le sue aspettative. Il conte non sembrerà intenzionato a chiarirsi con Catalina, ma lei non si arrenderà. Nel frattempo, Maria e Jana fantasticheranno sul loro futuro e sulle nozze con Salvador e Manuel.

La decisione di Catalina e la reazione di Pelayo

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Catalina parlerà di Pelayo a Manuel e gli spiegherà che, anche se non merita il suo amore, vuole vederlo. La figlia di Alonso sarà ancora troppo innamorata del conte per voltare pagina e così cercherà un chiarimento con lui. Catalina andrà a bussare alla porta di Pelayo che, però, non la accoglierà a braccia aperte. "Cosa ci fai qui?", chiederà con ostilità alla ragazza che gli chiederà di parlare. "Io non ho niente da dirti", aggiungerà Pelayo prima di voltare le spalle a Catalina. Quest'ultima insisterà e gli chiederà di aspettare almeno qualche minuto. Lui tornerà indietro, ma solo per dirle che ha voltato pagina, non vuole più saperne del passato.

"I De Lujan mi hanno rovinato la vita" dirà Pelayo, "Tutti mi hanno voltato le spalle". Catalina gli ricorderà che lei non è come la sua famiglia e gli chiederà un'opportunità per spiegarsi, ma Pelayo questa volta le chiuderà la porta in faccia. Nel frattempo, al palazzo, Santos e Petra continueranno a stare molto vicini e la loro complicità non passerà inosservata agli occhi di Romulo.

Jana e Maria penseranno alle loro nozze

Nella puntata di lunedì 14 aprile, a La Promessa, Jana parlerà a Maria del suo incontro con Manuel. La ragazza spiegherà che i progetti per il matrimonio sono ricominciati e lei è molto emozionata. Jana ricorderà che l'attendono tempi molto difficili per realizzare il suo sogno e la reazione dei De Lujan sarà sicuramente terribile, ma Maria la incoraggerà.

La cameriera dirà a Jana che Manuel è ricco e riuscirà a cavarsela in qualche modo. Maria, inoltre, racconterà che anche lei e Salvador sono tornati a parlare del matrimonio, ma l'entusiasmo non è quello che si aspettava.

Adriano e Catalina non lo sanno ma è in arrivo un figlio

Nelle puntate precedenti, Catalina ha vissuto una bella relazione con Adriano. Anche se si è trattata di una breve parentesi, il mezzadro ha aiutato Catalina a capire cosa vuole davvero. Proprio Adriano, infatti, ha spinto la ragazza a fare chiarezza con i sentimenti, avendo capito che amava ancora Pelayo. Adriano ha detto addio, senza rancore, a Catalina: "Non ti dimenticherò mai". La ragazza è andata a confidarsi con Manuel e a lui ha spiegato di essere ancora molto presa da Pelayo. Catalina ormai ha le idee chiare sui suoi sentimenti, ma ancora non sa una cosa molto importante. Lei e Adriano hanno concepito un figlio e in questo momento Catalina ignora di essere incinta.