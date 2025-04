Cruz umilierà Alonso regalando a Maria Antonia la collana che lui le aveva donato, nella puntata de La Promessa di lunedì 21 aprile.

Le anticipazioni rivelano che Maria Antonia saluterà tutti prima di lasciare il palazzo, e Cruz le farà un regalo che lascerà tutti senza parole. Quando aprirà la scatola, la donna troverà la preziosa collana di perle che Alonso aveva regalato a sua moglie.

Il colpo basso di Cruz per suo marito

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Cruz non potrà dimenticare le parole di Lorenzo: "Alonso ti ha tradita con Maria Antonia".

La marchesa continuerà a fare finta di niente, ma, in realtà, il suo unico obiettivo sarà quello di allontanare la sua amica dal palazzo per poi affrontare Alonso. Antonia esiterà a lasciare La Promessa, ma, alla fine, si renderà conto che la scelta migliore sia andare via, anche perché Alonso le farà capire più volte di non provare alcun interesse nei suoi confronti. Quando arriverà il momento dei saluti, Cruz troverà il modo di ferire Alonso e lasciare senza parole la sua amica senza rivolgerle alcuna accusa. La marchesa porgerà a Maria Antonia un regalo di addio e tutti saranno curiosi di sapere di cosa si tratti. Maria Antonia sarà sconvolta quando aprirà la scatola e troverà una preziosa collana di perle, la stessa che Alonso aveva regalato a Cruz.

Per la donna, il regalo sarà troppo importante e dirà a Cruz di non essere degna di accettarlo. Maria Antonia sarà in lacrime, perché si sentirà in colpa per aver tradito la fiducia della sua amica, ma fingerà di essere solo imbarazzata. Anche Alonso si troverà in forte imbarazzo per il gesto di sua moglie.

L'imbarazzo di Alonso e Maria Antonia

Nella puntata de La Promessa di lunedì 21 aprile, Cruz insisterà affinché Maria Antonia accetti il suo regalo e la ringrazierà per la sua presenza. La donna sarà commossa, ma non potrà fare altro che ascoltare le parole della marchesa. Nel frattempo, per Margarita arriverà il momento di prendere una decisione importante che riguarda Ayala.

Tenendo conto del fatto che il conte ha rinunciato a rinchiudere Martina in convento, Margarita tornerà con lui. Ayala ammetterà i suoi errori e la sua compagna gli crederà e gli dirà finalmente di sì. "Voglio sposarti", dirà Margarita al conte, che sarà al settimo cielo, impaziente di condividere la bella notizia con tutti.

Cruz sa tutto del tradimento di Alonso, ma finge di non sapere

Nelle puntate precedenti, Maria Antonia ha avuto un duro scontro con Alonso. Quest'ultimo, insospettito dalle frecciatine di Lorenzo, ha chiesto più volte a Maria Antonia se avesse parlato con qualcuno del loro bacio. La donna ha negato e si è sentita umiliata dal marchese, che ha minimizzato quello che c'è stato tra loro.

Maria Antonia ha ribadito che anche se Alonso lo nega, i sentimenti tra loro sono reciproci, ma il marchese l'ha rifiutata ancora una volta. Nessuno dei due sa che Cruz ha già scoperto tutto grazie al Capitano, anche perché la marchesa non ha fatto nessuna scenata.