Petra sarà molto chiara con Teresa e le dirà cosa pensa della sua nuova vita da donna sposata, nella puntata de La Promessa in onda domenica 4 maggio. "Hai dimenticato in fretta Feliciano, dovevi sposarlo", le dirà.

Le anticipazioni rivelano che Teresa non riuscirà a rispondere a tono a Petra, ma confiderà ai suoi amici di pensare ancora a Feliciano. Nel frattempo, Maria sarà preoccupata: riceverà un telegramma da Salvador, ma senza parole affettuose per lei.

L'umiliazione di Petra di fronte a Cruz

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Cruz sceglierà Teresa come cameriera personale e sembrerà molto soddisfatta di lei.

La marchesa si farà consigliare dalla ragazza su quale vestito indossare al prossimo evento mondano e Petra sarà invidiosa di questo. Quando la governante sentirà i consigli che Teresa darà a Cruz, avrà da ridire sulla scelta dell'abito, spiegando che Cruz non ha quello stile. La marchesa umilierà Petra, dando invece importanza all'opinione di Teresa. Quando la governante resterà da sola con la cameriera, non perderà occasione per rimproverarla per aver sminuito il suo pensiero di fronte a Cruz. Teresa non sopporterà il comportamento di Petra e l'accuserà di avere qualcosa di personale contro di lei. La governante non avrà problemi ad ammetterlo: "Hai dimenticato in fretta Feliciano. Dovevi sposarlo".

Teresa si sentirà ferita dalle parole di Petra, ma non riuscirà a risponderle a tono perché il dolore del passato tornerà a farsi sentire in lei.

Maria in pena per la freddezza di Salvador

Nella puntata in onda domenica 4 maggio de La Promessa, Jana ascolterà lo sfogo di Maria. Dopo aver salutato in lacrime Salvador, riceverà un deludente telegramma dal suo fidanzato. "Sono arrivato, tutto bene", saranno le uniche parole che Maria riceverà e per questo sarà arrabbiata dalla mancanza delle parole d'affetto da parte di Salvador. La tensione in cucina proseguirà con l'arrivo di Teresa, che si sfogherà con le sue amiche sulla discussione con Petra. Maria, però, questa volta comprenderà il punto di vista della governante.

La cameriera spiegherà a Teresa che nessuno si aspettava che lei potesse sposarsi con un altro in così breve tempo. Teresa dirà che lei non ha mai smesso di pensare a Feliciano, anche se Petra non vuole crederle.

Il ritorno di Teresa a La Promessa

Nelle puntate precedenti, Teresa è arrivata a La Promessa e ha riabbracciato Petra. Quest'ultima ha accolto la sua ex nuora con grande affetto e forte commozione, ma tutto è cambiato in pochi minuti. Teresa ha presentato a tutti Marcelo, annunciando di essersi sposata. Questo ha fatto inorridire Petra, che non si aspettava un cambiamento così repentino da parte di Teresa. Da quel momento la governante ha preso le distanze dalla sua ex nuora e ha pianto con Santos, ricordando il suo amato Feliciano, che ha perso la vita a un passo dalle nozze con Teresa.