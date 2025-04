Negli episodi de La Promessa in onda dal 7 al 13 aprile, Martina darà il suo assenso al matrimonio tra Ayala e Margarita, ma l'uomo le imporrà lo stesso di entrare in convento. Inoltre Catalina vorrà cercare Pelayo per ricominciare una nuova vita.

Maria Antonia invece non vorrà andare via dalla tenuta nonostante i tentativi di Cruz di cacciarla, mentre Maria noterà la freddezza di Salvador verso di lui.

Virtudes teme di non vedere più suo figlio

Lorenzo racconterà a Cruz che Alonso e Maria Antonia si sono baciati ed inviterà la marchesa ad indagare sull'accaduto.

Intanto Curro si pentirà di avere fatto tornare Martina a palazzo, visto che Ayala le ha imposto di scegliere tra il convento e la prigione. Il marchese e Manuel impediranno a Curro di scontrarsi con il conte, il quale concederà a Martina una possibilità: se darà l'assenso alle nozze sue e di Margarita potrà rimanere nella tenuta. La ragazza però non vorrà cedere ai ricatti dell'uomo.

Nel frattempo Virtudes invece sarà preoccupata dopo che i suoceri le hanno portato via il suo bambino e temerà di non poterlo rivedere più. In tutto questo Curro rivelerà a Jana tutte le sofferenze che ha patito in guerra, mentre Maria spiegherà ad una sua amica tutti gli strani atteggiamenti avuti da Salvador. Petra invece suggerirà a Santos di farsene una ragione circa il fatto che Vera non lo amerà mai.

Ricardo dice a Petra di stare lontano da Santos

Jana riuscirà a parlare da sola con Manuel e gli dirà cosa è avvenuto in sua assenza a Martina e a Pia, che sarà ancora nella grotta. A complicare la sua situazione ci sarà Maria, la quale le dirà che Gregorio è certo che è ancora viva. Candela invece comunicherà a Virtudes che il nuovo prete non ha intenzione di assumere una perpetua.

Inoltre Salvador farà la proposta di matrimonio a Maria, che però noterà la sua freddezza.

Nel frattempo Catalina riferirà a Martina la volontà di partire per cercare Pelayo e ricominciare così una nuova vita. In tutto questo Martina dopo aver parlato con Curro accetterà le nozze tra la madre e Ayala, che però la stupirà dicendole come non la potrà perdonare per quello che ha fatto e che in convento andrà lo stesso.

Nelle cucine invece si scatenerà una accesa discussione tra Lorenzo, Simona, Candela e Lope che sarà vinta dai domestici i quali eviteranno venga scoperta la ripresa del commercio delle marmellate.

Intanto Ricardo inviterà Petra a tenersi distante da Santos, mentre Cruz vorrà cacciare Maria Antonia dalla tenuta ma la sua amica non vorrà andarsene.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Catalina ha accettato le scuse di Cruz ed è tornata alla tenuta. Adriano però non ha preso bene questa sua scelta e l'ha lasciata. Inoltre la situazione per Pia nella grotta si è fatta più complicata.

Vera e Lope invece hanno avuto modo di riavvicinarsi, mentre Martina si è nascosta per paura che Ayala potesse farla tornare in manicomio.