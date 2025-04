Negli episodi de La Promessa in onda dal 21 al 27 aprile, Cruz annuncerà ad Alonso la volontà di lasciarlo e che tra di loro ci sarà solo un matrimonio di facciata. Inoltre Manuel vorrà affrontare Gregorio per risolvere la situazione di Pia.

Vera invece ribadirà alla madre Amalia di non voler tornare a casa con lei, mentre Catalina e Pelayo torneranno alla tenuta.

Salvador ha ricevuto una importante offerta di lavoro

Lorenzo e Cruz saranno convinti che Ayala non è innamorato di Margarita e Petra intimerà al conte di fare attenzione alle sue azioni.

Intanto Maria e Salvador manifesteranno dei dubbi sulle loro nozze e quest'ultimo rivelerà pure di avere ricevuto una proposta per un importante lavoro come primo valletto presso un'altra famiglia. L'uomo tentennerà perché è consapevole che ciò lo farà allontanare da Fernandez. Santos invece cercherà in ogni modo di conquistare la fiducia di Curro come suo valletto personale.

Nel frattempo Virtudes riavrà con sé Adolfo e, prima di andare via dalla tenuta, ringrazierà tutti quelli che l'hanno aiutata. In tutto questo, Manuel vorrà unirsi in matrimonio al più presto con Jana, la quale però chiederà al suo amato di mantenere il segreto fino alla fine per evitare spiacevoli sorprese. Inoltre Manuel vorrà confrontarsi con Gregorio per risolvere una volta per tutte la delicata situazione di Pia, mentre Cruz annuncerà ad Alonso che tra di loro è finita e che la loro sarà solo una unione di facciata.

Cruz vuole Teresa come cameriera personale

Teresa giungerà alla tenuta con suo marito e chiederà a Romulo un impiego per entrambi, anche se il maggiordomo lo darà solo a lei. Intanto Petra sarà delusa con la figlia, perché non le ha detto di essersi sposata. Manuel,invece, inviterà la madre a teatro. Inoltre Catalina spiegherà ad Alonso e Cruz che Pelayo è tornato alla tenuta per riprendere la loro relazione.

In occasione della cena di famiglia, Ayala e Lorenzo provocheranno il ragazzo, a differenza di Manuel, Curro e Martina che accoglieranno Pelayo con gioia.

Maria e Lope festeggeranno il nuovo impiego di Salvador presso il Conte de Matesanz, anche se Fernandez comprenderà che questo potrebbe decretare la fine della loro storia.

In tutto questo, Cruz vorrà Teresa come cameriera personale, mentre Vera ribadirà alla madre Amalia di non voler tornare con lei a casa. Martina invece racconterà di essersi divertita durante la merenda con la duchessa De Cerezuelos, ma in realtà non sarà così.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Manuel e Jana hanno trovato Pia nella grotta in condizioni critiche e hanno deciso di trasferirla in nell'ex capanna di Ramona. Inoltre Ayala, pur di non perdere Margarita, ha rinunciato a mandare Martina in convento.

Alonso e Lorenzo invece hanno litigato vista la possibile partenza di Maria Antonia, mentre Curro ha invitato Martina a visitare il giardino.