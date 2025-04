Per Martina De Lujgan i problemi non saranno finiti visto che il conte Ayala pretenderà che lei si chiuda in convento per evitare il carcere. Lo rivelano le anticipazioni della soap La Promessa relative agli episodi che andranno in onda su Rete 4 dal 7 al 13 aprile 2025 e dove si vedrà anche Jana confessare a Manuel che Pia è ancora viva.

Ayala vuole mandare Martina in convento

Curro avrà riportato Martina a La Promessa, credendo in buona fede alle rassicurazioni avute da Ayala. Peccato che il conte abbia mentito e che non sia disposto a passare sopra al passato.

L'uomo metterà Martina di fronte a una scelta: se non vuole finire in carcere dovrà prendere i voti ed entrare in convento. Successivamente, Ayala dirà a Margarita di essere disposto a non mandare Martina in convento, se la ragazza acconsentirà al loro matrimonio. Un ricatto bello e buono a cui Martina non vorrà sottostare. Curro e Manuel cercheranno di convincerla a dare il suo benestare alle nozze tra il conte e la madre ma senza successo. Jana avrà un incontro commovente con Curro, che le descriverà gli orrori vissuti al fronte. Lorenzo, invece, insinuerà in Cruz il dubbio che Alonso l'abbia tradita con Maria Antonia.

Jana confessa a Manuel che Pia è viva: anticipazioni al 13 aprile

Jana racconterà a Manuel gli ultimi sviluppi a La Promessa, compresa la situazione di Martina, ma non gli rivelerà che Pia è ancora viva.

Quest'ultima intanto, sarà stremata e vorrà lasciare al più presto la grotta. Peccato che non potrà farlo, visto che verrà a sapere da Maria che Gregorio ha scoperto che non è morta. Jana alla fine, non riuscirà più a mantenere il segreto e confesserà a Manuel la verità su Pia, spiegandogli i motivi per cui hanno dovuto fingere la sua morte.

Martina, dopo essersi confrontata con Curro, deciderà di accettare il matrimonio tra Ayala e la madre Margarita. Il conte, però, non rispetterà i patti e informerà Margarita che Martina entrerà in convento il giorno dopo. Manuel e Jana riprenderanno a parlare del loro futuro insieme e dei loro progetti matrimoniali.

Il punto sul personaggio di Martina De Lujgan

Interpretata dall'attrice Amparo Piñero, il personaggio di Martina è entrata in scena nel momento in cui la cugina Leonor aveva tentato il suicidio. Da quel momento il suo personaggio è diventato sempre più centrale nelle dinamiche, soprattutto quando si è innamorata di Curro. I due, tra alti e bassi, hanno sempre tenuto segreta la loro relazione e per lei è stato un duro colpo quando Curro ha deciso improvvisamente di partire per la guerra. Anche il rapporto tra Martina e la madre Margarita è sempre stato difficile e tutto è peggiorato nel momento in cui il conte Ayala è entrato a gamba tesa nella vita della madre.