Margarita lascerà Ayala e La Promessa con una lettera a Cruz nelle prossime puntate: "Non voglio sposarmi con Ayala, proteggi Martina, la affido a te", scriverà la donna.

Le anticipazioni rivelano che Cruz troverà la lettera in una scatola da cucito e sarà molto sorpresa dalla decisione di Margarita. Quest'ultima ricorderà alla marchesa che lei è come una madre per sua figlia e che deve andare via perché Ayala potrebbe manipolarla per farle cambiare idea sulle nozze.

I dubbi di Margarita e il discorso di Petra

Le anticipazioni de La Promessa annunciano che a pochi passi dalle nozze Margarita sarà tormentata dai dubbi su Ayala.

La donna non potrà fare altro che ripensare alle parole di Catalina che aveva insinuato che il conte voleva sposarla solo per il patrimonio.

Margarita, inoltre, noterà diverse incongruenze nel comportamento dell'uomo che la faranno dubitare della sua buona fede. Ayala, infatti, ammetterà di aver consultato un secondo medico subito dopo il presunto avvelenamento. Il conte spiegherà che nella diagnosi potrebbe esserci stato un errore, perché i suoi sintomi potevano dipendere anche da alcune patologie. Margarita sarà allibita da queste affermazioni, perché Ayala continuerà ad infierire su Martina accusandola di aver attentato alla sua vita. A peggiorare le cose ci penserà Petra che dopo aver rivelato a Santos che Ayala è il padre di Feliciano andrà a parlare con la futura sposa.

La governante non entrerà nei dettagli, ma si limiterà a mettere in guardia Margarita dicendole che Ayala non era l'uomo giusto per lei. Nel frattempo, Martina riceverà l'ennesima minaccia da parte di Ayala, ma questa volta Margarita non ci penserà due volte a schierarsi della parte della ragazza e prenderà una drastica decisione.

La drastica decisione di Margarita

Nelle prossime puntate de La Promessa, Margarita deciderà di lasciare Ayala una volta per tutte. Consapevole del grosso ascendente che l'uomo ha su di lei, la madre di Margarita si renderà conto che potrebbe ricadere nelle sue manipolazioni. La donna scriverà una lettera e la nasconderà nella scatola del cucito prima di lasciarsi alle spalle la porta de La Promessa.

Quando Cruz troverà le parole di Margarita sarà ormai troppo tardi: sua cognata avrà lasciato il palazzo. "Me ne vado di nascosto perché ho capito che non voglio sposarmi con Ignacio", leggerà Cruz, "Sicuramente proverebbe di nuovo a manipolarmi". La marchesa sarà sorpresa dalle parole di Margarita e non apprezzerà il suo modo di fare, perché avrebbe preferito un modo più diretto per affrontare la vicenda. "Proteggi Martina, la affido a te", leggerà ancora Cruz, "Lei per te è come una figlia". Nella sua lettera Margarita spiegherà che sua figlia sta bene a La Promessa e non sarebbe stato giusto portarla via.

Riepilogo: Petra ha minacciato Ayala e vuole fargliela pagare

Nelle puntate in onda in Italia, Ayala continua ad insistere per sposare Margarita, ma lei prima vuole risolvere tutto con Martina.

La ragazza alla fine ha ceduto e ha accettato le nozze di sua madre per evitare il convento, ma la tensione non è finita. Ayala continua a punzecchiare la ragazza e questo non convince del tutto Margarita. Negli ultimi giorni, inoltre, Petra è tornata alla carica e ha in mente di vendicarsi di Ayala, anche se non sa ancora bene come. La governante non ha esitato ad affrontare il suo ex amante con coraggio: "Ti distruggerò, lo giuro su mio figlio", gli ha detto mettendogli paura. Petra ha capito il piano di Ayala che ha progettato il finto avvelenamento per incastrare Martina e inoltre la governante custodisce un prezioso segreto: Ayala è il padre di suo figlio.