Ayala assaggerà il sapore amaro della sconfitta nelle prossime puntate de La Promessa e sarà costretto ad andare via dal palazzo. Le anticipazioni rivelano che Petra sarà felice di annunciare l'arrivo della carrozza che porterà via per sempre il conte. Quest'ultimo avrà i nervi a fior di pelle e si sfogherà con la servitù che trasporta il suo baule, ma Cruz sarà pronta a rimetterlo in riga. Nessuno saluterà Ayala che dopo aver dato un ultimo sguardo al palazzo si dirigerà verso la carrozza.

Margarita andrà via da La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa annunciano che per Ayala arriveranno tempi molto duri.

Petra giurerà di distruggere il conte e le sue non saranno solo parole. La governante inizierà raccontando a Santos e Martina il grande segreto di Ayala: Feliciano era suo figlio. Successivamente, Petra spiegherà a Margarita che il suo futuro sposo non è quello che crede, impedendo di fatto le sue nozze. La madre di Martina lascerà il palazzo consegnando una lettera a Cruz in cui le affida sua figlia. Margarita spiegherà alla marchesa di aver scelto di andare via in silenzio per evitare che Ayala possa nuovamente manipolarla. Il conte si guadagnerà l'antipatia di tutti, ma ciò nonostante resterà a La Promessa fino a quando potrà. Petra e Martina continueranno ad agire contro Ayala insinuando che ha un figlio illegittimo, ma lui non si farà travolgere dalle provocazioni e resterà impassibile.

Presto, però, Ayala dovrà fare i conti con i suoi errori e pagarne le conseguenze.

La mossa di Petra e la fine di Ayala

Nelle prossime puntate de La Promessa, Petra dimostrerà che Ayala ha acquistato la cicuta mettendo in scena un attentato alla sua vita. La governante farà presente ad Alonso che il conte ha ordito un piano per liberarsi di Martina e il marchese non potrà sopportarlo.

Ayala sarà convocato da Alonso che in presenza di Petra e Martina lo metterà di fronte alle sue responsabilità. Il conte proverà a discolparsi ma dovrà arrendersi, perché contro di lui ci sarà un biglietto da parte del venditore della cicuta. Alonso intimerà ad Ayala di fare le valigie e lui dopo qualche giorno dovrà dire addio al palazzo.

Il sapore amaro della sconfitta di leggerà nella rabbia di Ayala che si sfogherà con la servitù per la poca cura che avrà del suo baule durante il trasporto. Cruz rimetterà in riga il suo amico, chiedendo rispetto e gratitudine verso chi l'ha ospitato per mesi. Sarà Petra ad annunciare l'arrivo della carrozza e a prendersi l'ultima soddisfazione: "Hai perso", dirà ad Ayala con orgoglio. Il conte ricorderà a Petra che è stata lei la grande sconfitta, visto che ha perso suo figlio. Le parole di Ayala feriranno la governante che però gli ricorderà la sua eterna solitudine. Il conte guarderà per l'ultima volta il palazzo e andrà via per sempre.

Ayala a un passo dalle nozze con Margarita

Nelle puntate attualmente in onda in Italia, Ayala pensa di averla fatta franca.

Martina ha accettato le sue nozze con Margarita e lui è convito che presto arriverà all'altare. L'unica ad ostacolare i piani di Ayala è Petra che non perde occasione per minacciarlo di rivelare il suo segreto. La governante, infatti, ha già capito che Ayala ha architettato il suo finto avvelenamento per liberarsi di Martina, ma non ne ha le prove. Il conte è certo che Petra non avrà mai nulla in mano per dimostrare la sua colpevolezza e quindi non riuscirà a vendicarsi, ma in realtà si sta sbagliando.