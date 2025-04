Pia tornerà a bussare a La Promessa in cerca di lavoro, ma la risposta di Cruz sarà categorica: "Non la assumo".

Le anticipazioni rivelano che Cruz si rifiuterà di accettare Pia nel personale perché non è stata coinvolta nel suo piano. La marchesa ha spiegato a Petra che nessuno l'ha informata quando Pia ha messo in scena il suo decesso e per questo non potrà riassumerla. Petra non sarà affatto dispiaciuta per la decisione di Cruz.

Ricardo freddo con Pia dopo aver scoperto la sua bugia

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che presto per Pia l'incubo di Gregorio finirà.

L'ex maggiordomo, infatti, perderà la vita e Romulo finirà in prigione attribuendosi l'omicidio. Sapere che Pia è viva sarà una grande gioia per tutti i domestici, ma per Ricardo sarà una grande delusione.

Il maggiordomo sarà felice del fatto che Pia è viva, ma non riuscirà a sopportare l'idea che la donna gli abbia mentito e che ha condiviso il suo segreto con Romulo piuttosto che con lui. Pia tornerà ad essere libera, ma per lei i problemi non finiranno così facilmente.

La donna avrà bisogno di lavorare e per questo tornerà a bussare alla porta de La Promessa. Ad accoglierla ci sarà Ricardo che le parlerà in modo molto formale e si limiterà a dirle che Romulo è assente.

Pia spiegherà che ha bisogno di un lavoro e Petra prenderà le redini della situazione.

La governante si assumerà l'incarico di parlare personalmente con Cruz della richiesta di Pia che non perderà le speranze di tornare al suo posto di lavoro.

Il sonoro rifiuto di Cruz

Nelle prossime puntate de La Promesa, Petra andrà così a bussare alla porta di Cruz per parlarle della visita di Pia. "Rivuole il suo posto di lavoro", dirà la governante alla marchesa che non potrà ignorare che Pia ha mentito a tutti con la sua finta morte.

"Non la assumo", dirà Cruz freddamente, rivendicando il diritto di decidere sul personale senza interpellare Alonso. "Se mi avessero messo al corrente del suo assurdo piano sarebbe diverso", dirà Cruz.

La marchesa dirà a Petra di riferire a Pia che è molto contenta che sia viva, ma che non farà mai più parte del personale de La Promessa.

Petra non batterà ciglio ed eseguirà gli ordini della sua signora, per nulla dispiaciuta della decisione di Cruz.

La rivincita di Petra su Pia

Pia e Petra non sono mai andate d'accordo, ma negli ultimi tempi i loro rapporti sono peggiorati. Petra, infatti, si è presa una grossa rivincita su Pia imponendo con un ricatto a Cruz di essere assunta come governante.

Petra ha preso il prestigioso posto di Pia che è stata declassata a sguattera. Nella sua nuova veste, Petra ha dato il peggio di sé, umiliando tutta la servitù e accanendosi in particolar modo proprio su Pia.

Quando Gregorio è tornato in libertà, per Pia è iniziato un nuovo incubo. Oltre a dover subire le umiliazioni di Petra, infatti, la donna ha dovuto combattere con la paura del ritorno di un marito che l'avrebbe certamente portata via. Per sfuggire a Gregorio, Pia ha inscenato la sua morte con la complicità di Jana, Romulo e Alonso, ma Cruz non è stata messa al corrente di nulla.