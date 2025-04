Cruz ferirà Petra con una decisione che la lascerà senza parole nella puntata de La Promessa di sabato 26 aprile: "Voglio Teresa come cameriera personale".

Le anticipazioni rivelano che Petra sarà mortificata dalla scelta di Cruz ma non potrà fare altro che accettarla. Nel frattempo, Catalina si presenterà a cena con Pelayo e Lorenzo e Ayala ne approfitteranno per prendersi gioco di lui.

Il ritorno di Teresa e la decisione di Cruz

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che per Petra confiderà a Santos il suo dolore per le nuove nozze di Teresa.

Per la governante non sarà affatto facile accettare che la fidanzata del suo amato Feliciano abbia già un'altra vita. Presto ci sarà un'atra amara sorpresa per Petra che oltre a soffrire per suo figlio si sentirà umiliata da Cruz. Tutto avrà inizio quando la governante racconterà alla marchesa che Teresa è tornata al palazzo e ha presentato suo marito a tutti. Cruz sarà sorpresa dalla notizia e rimprovererà Petra di non averla informata subito di tutto questo. Petra riconoscerà che ormai tra lei e la marchesa non c'è più la sintonia di un tempo e Cruz non potrà fare altro che essere d'accordo. Ad un certo punto, la marchesa ferirà Petra dicendole che desidera una nuova cameriera personale e ha scelto Teresa.

La governante resterà senza parole e proverà a proporre un'altra cameriera, ma Cruz sarà molto chiara e decisa: "Voglio Teresa come cameriera personale". Più tardi, a cena, Catalina si presenterà con Pelayo e Lorenzo e Ayala non perderanno occasione per umiliare il nuovo ospite. Il conte riconoscerà di aver sbagliato in passato e chiederà scusa ai suoi commensali per essere andato via in malo modo.

Lorenzo e Ayala, tuttavia, non saranno affatto benevoli con lui.

La prima cena di Pelayo dopo il suo ritorno

Nella puntata de La Promessa di sabato 26 aprile, Manuel e Curro daranno il loro benvenuto a Pelayo, ma Ayala e Lorenzo si divertiranno a prendersi gioco di lui. Sarà una giornata molto importante anche per Salvador che prenderà una decisione sul suo futuro.

Il ragazzo comunicherà a Romulo la sua scelta di accettare la proposta di lavoro come primo lacchè. Il maggiordomo si congratulerà con Salvador e gli augurerà un buon lavoro: "Tieni alto il nome de La Promessa", gli dirà. Il ragazzo ringrazierà Romulo per i suoi insegnamenti e lo abbraccerà con affetto. Per Salvador presto avrà inizio una nuova vita, ma che ne sarà di lui e Maria? I due fidanzati non potranno più vivere la quotidianità e la loro storia d'amore cambierà inevitabilmente.

Il forte legame di Petra e Teresa: unite nel dolore

Petra e Teresa hanno avuto un legame molto forte in passato. Le due donne si sono avvicinate quando Feliciano si è innamorato di Teresa. Petra ha accettato la relazione di suo figlio con la cameriera e ha appoggiato le loro nozze.

I due ragazzi erano felici e innamorati quando la vita di Feliciano è stata spezzata a causa di un proiettile. Il dolore per la perdita di Feliciano ha unito ancora di più Petra e Teresa che si sono fatte forza a vicenda per continuare a vivere. Ad un certo punto, però, appena ne ha avuto l'occasione, Teresa ha deciso di partire al posto di Maria per diventare la cameriera personale di una duchessa. La ragazza ha spiegato che aveva necessità di cambiare aria perché a La Promessa tutto le ricordava Feliciano. Petra ha accettato la scelta e ha augurato buona fortuna a Teresa, ma non avrebbe mai immaginato che la ragazza si dimenticasse in poco tempo di suo figlio.