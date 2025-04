Curro sarà pronto a colpire Ayala nella puntata de La Promessa di lunedì 7 aprile, ma Manuel e Alonso avranno la prontezza di fermarlo.

Le anticipazioni rivelano che Ayala attaccherà Martina al suo ritorno a casa. Il conte pretenderà che la ragazza trascorra la sua vita in convento e questo lo metterà contro tutta la famiglia. Alonso, Manuel, Curro e persino Margarita difenderanno Martina, ma Ayala non ascolterà nessuno.

Il ritorno di Martina e la rabbia di Ayala

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Ayala darà la sua parola a Curro: non denuncerà Martina e non la rimanderà in manicomio al suo ritorno.

Il signorino crederà alla promessa del conte, anche perché Margarita sembrerà disperata senza sua figlia. Curro riporterà Martina a casa ma la ragazza farà appena in tempo a riabbracciare sua madre e i suoi zii. Ayala, infatti, con durezza affermerà che non ha dimenticato il torto subito. "Chi ha sbagliato deve pagare, in un modo o nell'altro", dirà, "La mia decisione è che Martina entri in convento". In questo modo Ayaya non verrà meno alla parola data a Curro, ma nello stesso tempo si sbarazzerà di nuovo della ragazza. Martina sarà terrorizzata all'idea di un'altra prigionia e Alonso prenderà subito le sue difese. Ayala alzerà la voce per far valere la sua sete di giustizia e terrà a sottolineare di aver preso anche la decisione più benevola per Martina.

Anche Manuel proverà a far ragionare Ayala, spiegandogli che il convento non è molto diverso dal sanatorio per chi non ha scelto la strada religiosa. Nulla sembrerà far tornare il conte sui suoi passi e al quel punto interverrà Curro che sarà meno diplomatico di Alonso e Manuel.

Ayala irremovibile, Alonso e Manuel indignati

Nella puntata di lunedì 7 aprile, Curro si scaglierà contro Ayala con rabbia e sarà deciso ad arrivare allo scontro fisico.

Il signorino sarà sul punto di colpire Ayala, ma Manuel e Alonso riusciranno a trattenerlo. Margarita non avrà più intenzione di appoggiare il conte: "Mia figlia è innocente", urlerà. Il conte, tuttavia, alzerà la voce più di tutti: "Stiamo parlando di un attentato alla mia vita", griderà, "Martina andrà in convento". Cruz non sarà presente alla discussione di famiglia, perché sarà impegnata in un altro grave problema.

Lorenzo, infatti, parlerà in privato con lei e le sconvolgerà la vita con una rivelazione: "Alonso ti ha tradita con Maria Antonia". La marchesa reggerà a fatica il colpo, ma non darà soddisfazioni a Lorenzo e fingerà di non credere a questa calunnia.

La fuga di Martina e le false accuse di Maria Antonia

Nelle puntate precedenti, Curro si è introdotto nel manicomio e ha incontrato Martina. Il ragazzo ha aiutato la sua amata a scappare, ma non l'ha riportata a casa. Conoscendo le brutte intenzioni di Ayala, infatti, Curro ha prima pensato a tutelare Martina e l'ha nascosta. Nel frattempo, Maria Antonia ha confidato a Lorenzo una finta verità dipingendosi come una vittima e spiegando che Alonso l'ha molestata. Il Capitano ha promesso alla donna il massimo riserbo, ma in realtà lo scopo di Maria Antonia è seminare zizzania tra i marchesi, visto che Alonso l'ha rifiutata.