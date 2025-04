Petra confiderà i suoi segreti a Santos mettendo a rischio la credibilità di Ayala nelle prossime puntate de La Promessa: "È il padre di Feliciano".

Le anticipazioni rivelano che Petra si aprirà con il lacchè e gli confiderà che Ayala l'ha ingannata giurandole amore appena è tornato al palazzo. Santos e la governante saranno d'accordo sul fatto che Margarita dovrà sapere che tipo di uomo sia Ayala prima di sposarlo.

I dubbi di Margarita a un passo dalle nozze

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Petra farà tremare Ayala: "Ti distruggerò".

La governante continuerà covare rancore per il conte e sarà sicura del fatto che è stato lui ad assumere la cicuta per incolpare Martina. Petra avrà le sue certezze, ma aspetterà il momento giusto per agire, anche perché non avrà prove concrete per accusare il conte. Ayala, con le sue contraddizioni, inizierà a perdere la fiducia di Margarita che sarà tormentata dai dubbi. A far riflettere la donna sarà una confessione del conte che rivelerà di aver saputo da un medico che i suoi sintomi potrebbero aver avuto altre cause oltre all'avvelenamento. Margarita sarà perplessa perché pur essendo a conoscenza da tempo di questo particolare, Ayala lo ha nascosto a tutti e ha continuato a inveire contro Martina.

Inoltre, Margarita ripenserà alle parole di Catalina che aveva insinuato che Ayala voleva sposarla per il suo patrimonio. La donna terrà per sé i suoi dubbi e continuerà a stare con Ayala osservandolo attentamente. Dall'esterno, la coppia sembrerà affiatata e questo farà infervorare Petra che faticherà a trattenere la sua rabbia in vista del matrimonio.

Ad accorgersi del suo cattivo umore sarà Santos che vorrà sapere dalla governante cosa sta succedendo.

Petra inizierà la sua vendetta contro Ayala

Nelle prossime puntate de La Promessa, Santos chiederà a Petra come mai sia di cattivo umore. "Sono triste per le nozze di Margarita e Ayala", dirà la donna sinceramente. Il lacchè sarà molto perplesso e chiederà di saperne di più.

Petra non si tirerà indietro: "Ho avuto una relazione con lui e so che non è un uomo onesto". Santos noterà la voce rotta della governante: "Ne parla con dolore", dirà invitandola a fidarsi di lui. Petra a quel punto gli dirà tutta la verità: "Io e Ayala ci siamo amati e abbiamo avuto un figlio". Santos non crederà alle sue orecchie: "Feliciano è il figlio del conte?", chiederà ancora. Petra gli confermerà: "Ayala è il padre di Feliciano". La donna si aprirà completamente e aggiungerà che Ayala è tornato dopo la morte di suo figlio giurandole amore: "Mi ha ingannato ancora una volta". Santos sarà d'accordo con Petra sul fatto che Margarita dovrà sapere quanto prima chi à davvero l'uomo che sta per sposare.

Ayala pronto a tutto per i suoi obiettivi

Nelle puntate in onda in Italia, Ayala ha fatto rinchiudere Martina in manicomio con la falsa accusa di aver attentato alla sua vita. La ragazza è tornata libera grazie a Curro che l'ha aiutata a scappare, ma il conte non si è arreso. Ayala, infatti, ha annunciato che presto la ragazza sarebbe finita in convento. Il conte vuole sposare a tutti i costi Margarita e Martina in questo rappresenta un grosso ostacolo per lui. La ragazza, infatti, non approva la sua relazione con sua madre e per questo si è guadagnata l'odio di Ayala.