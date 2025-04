Le anticipazioni spagnole de La Promessa annunciano nuovi tasselli che si aggiungeranno all'intricato puzzle della morte prematura di Jana. Pia riesumerà il corpo della moglie di Manuel in cerca di indizi riguardanti il decesso, scoprendo, grazie allo strano colore blu del corpo, che è stata avvelenata. Anche Curro, fratello della defunta Exposito, verrà messo al corrente e deciderà di rivolgersi immediatamente a un esperto di veleni per fare chiarezza.

Pia scopre che Jana è stata avvelenata

Il giallo sulla misteriosa morte di Jana terrà banco per diverse puntate, poiché le persone vicine a Exposito non dimenticheranno ciò che è accaduto.

Pia si schiererà in prima linea, in accordo con Curro, per fare luce su chi possa essersi sbarazzato di Jana e scoprire come sono andate realmente le cose. Pia compirà un gesto scellerato pur di sapere la verità sulle ultime ore di vita di Jana: si recherà al cimitero e riesumerà il corpo di Exposito. Adarre farà una scoperta sorprendente, rendendosi conto che il colore della pelle di Jana non è come immaginava, trovandosi di fronte a un corpo bluastro, che le farà capire che qualcuno l'ha avvelenata.

Pia corre da un esperto di veleni

Nel frattempo, anche Curro verrà messo al corrente dell'incredibile scoperta fatta al cimitero. Il fratello di Jana proseguirà nel suo piano per ottenere quante più informazioni possibili e riterrà necessario parlare con un esperto di veleni.

Le anticipazioni spagnole ufficiali de La Promessa mostrano anche uno scatto dell'incontro tra Pia e l'esperto di veleni, che avverrà per ovvi motivi al di fuori della tenuta, per strada. Tuttavia, la conversazione non finirà come Curro e Pia si aspettavano, e non è ancora chiaro cosa riserverà nel dettaglio l'incontro.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Jana è andata a trovare Pia nella grotta

Nelle precedenti puntate andate in onda su Rete 4, Jana e Maria sono andate nella grotta a trovare Pia, aumentando i sospetti di Petra. Nel frattempo, Manuel e Curro sono tornati sani e salvi dal fronte, con quest'ultimo che, appena tornato alla tenuta, si è precipitato nel sanatorio per salvare Martina.

Una volta tornata a casa, Martina ha scoperto che Ignacio ha pensato per lei un'altra punizione: rinchiuderla in convento. Spazio anche alle vicende di Lorenzo, che ha confessato a Cruz che Alonso l'ha tradita con Maria Antonia. Intanto, Catalina ha iniziato una storia d'amore con Adriano, mentre Vera ha trovato il coraggio di confessare a Lope le sue origini. Il cuoco è rimasto sorpreso sapendo che Vera è la figlia dei Duchi De Carril.