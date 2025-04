Le trame delle puntate de La Promessa, in onda prossimamente su Rete 4 rivelano che Manuel finirà in carcere, accusato di aver ucciso Gregorio. Romulo deciderà di intervenire, comunicando al sergente Burdina di essere lui il colpevole dell'omicidio. Manuel verrà scarcerato e potrà tornare da Jana.

Manuel arrestato per la morte di Gregorio

Gregorio verrà trovato privo di vita, colpito da un'arma da fuoco in pieno petto. Tutti i sospetti ricadranno su Manuel, dato che risulterà l'ultimo ad averlo visto in vita. Il sergente Burdina non potrà fare altro che procedere con l'arresto del giovane, nonostante questi si dichiari innocente.

Il sergente continuerà a indagare e si convincerà della colpevolezza di Manuel quando entrerà in possesso di alcune sue lettere scritte per convincere Gregorio a incontrarlo. Il marchesino confiderà di essersi presentato all'incontro armato di un'arma da fuoco. Cruz e Alonso saranno molto preoccupati per le sorti del figlio e useranno le loro conoscenze per garantirgli una scarcerazione in tempi brevi. Anche il sergente Burdina eviterà che Manuel venga rinchiuso in una cella con altri detenuti capaci di fargli del male per via della sua posizione prestigiosa.

Romulo scarcera Manuel rivelando a Burdina di aver ucciso Gregorio

Lorenzo cercherà di convincere Burdina a rilasciare Manuel, almeno finché non troverà le prove della sua colpevolezza.

Romulo pregherà Ricardo di occuparsi della gestione de La Promessa per qualche giorno. Il maggiordomo si presenterà alla Guardia Civil costituendosi per l'omicidio di Gregorio e scagionando così Manuel da ogni accusa. Il marchesino verrà rilasciato e potrà riabbracciare Jana. Allo stesso tempo, Romulo dovrà rivelare a Burdina come ha ucciso Gregorio.

Il sergente non sembrerà dare peso alla confessione del maggiordomo e crederà che stia mentendo per coprire il vero colpevole.

Ayala ha rinunciato a spedire Martina in un convento

Nelle puntate de La Promessa andate in onda ad aprile su Rete 4, Ayala ha rinunciato a spedire Martina in convento per salvaguardare la sua storia con Margarita.

Romulo ha detto a Petra di recuperare i soldi che Alonso ha donato al monastero, vista la mancata partenza della nipote.

Nel frattempo, Virtudes ha cercato un posto dove poter accudire suo figlio Adolfo, mentre Maria Antonia è apparsa infastidita dall'atteggiamento di Cruz. La donna ha iniziato a pensare di lasciare la tenuta. Infine, Maria e Salvador hanno ultimato i preparativi del loro matrimonio.