Il quinto episodio di Mare Fuori 5 intitolato Strade Perdute, andrà in onda mercoledì 9 aprile su Rai 2, nella prima parte della terza puntata, ed è già disponibile su RaiPlay.

Cardiotrap (Domenico Cuomo), già alle prese con le difficoltà della vita in IPM, viene aggredito dai ragazzi milanesi. Nel frattempo, Carmela e Teresa si trovano coinvolte in un pericoloso agguato: mentre Carmela si prepara a rivelare la verità sulla morte di Edoardo, le due vengono attaccate improvvisamente. Teresa, nel tentativo di proteggere Carmela, rimane ferita, ma riesce a salvarle la vita con un gesto di grande coraggio.

Angelo protegge sua sorella Irene: non ha commesso nessun reato

L'episodio si apre rivelando finalmente il motivo per cui Angelo (Luca Varone) è finito in IPM. In realtà, il giovane non ha commesso alcun reato, ma si trova lì per proteggere sua sorella Irene. Una sera, mentre lei era insieme a un uomo, quest'ultimo aveva investito una donna per strada. Dopo l'incidente, l'uomo costringe Irene a prendersi la colpa. Determinato a salvarla, Angelo decide di farsi carico della responsabilità, accollandosi il crimine che non ha commesso.

Intanto, presso l'IPM, Lino decide di ascoltare Silvia, che è convinta di aver visto una macchia sulla schiena di Angelo, anche se il giovane nega di averla. Per chiarire la situazione, Lino si rivolge al medico dell'IPM e gli chiede se sia possibile che una macchia del genere appaia e poi scompaia.

Il medico conferma che ciò può accadere e spiega che potrebbe trattarsi di una malattia della pelle chiamata "Pitiriasi".

Micciarella inizia a giocare a calcio

Micciarella decide di unirsi alla squadra di calcio di Pietro, il figlio del Comandante Massimo, ma suo fratello Cucciolo non è per niente d'accordo e lo deride. Nonostante le sue obiezioni, Micciarella si trova benissimo con i compagni di squadra e non rimpiange affatto la sua scelta.

Nel frattempo, all'interno dell'IPM, Cardiotrap si sente triste e malinconico, e si confida con Pino. I nuovi arrivati, i ragazzi milanesi, invece, fanno fatica a integrarsi con gli altri detenuti e si scontrano con Pino. Inoltre, deridono Cardiotrap per la sua passione per il pianoforte, non comprendendo il valore di ciò che fa.

Teresa disperata per Edoardo

Teresa non riesce a darsi pace per non aver ricevuto alcuna notizia da Edoardo e comincia a sospettare che gli sia accaduto qualcosa di grave, soprattutto perché anche Carmela si comporta in modo molto sospetto, dicendo che Edoardo non vuole più vederla. Vedendo sua figlia così disperata, il padre di Teresa cerca di farla ragionare, facendole presente che Edoardo, in fondo, è un delinquente. Teresa, però, gli risponde di essere incinta e che Edoardo è il padre della sua bambina.

Cardiotrap viene coinvolto in un alterco con i ragazzi milanesi in bagno, e la situazione si complica rapidamente. Durante lo scontro, uno dei detenuti provoca a Cardiotrap una grave lesione alla mano, che risulta essere molto dolorosa.

Cardiotrap viene portato in ospedale

Cardiotrap viene subito soccorso dal suo compagno di cella, Pino, e dall'agente di polizia penitenziaria, Lino. Viene poi prontamente trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie. Nel frattempo, Micciarella comincia a sentirsi sempre più in colpa nei confronti di Silvia, consapevole che la ragazza sta pagando per un crimine che non ha commesso: l'omicidio dell'avvocato Alfredo. In realtà, è stato Micciarella a uccidere l'avvocato, e il peso della colpa lo sta schiacciando, rendendo sempre più difficile per lui sopportare il rimorso.

Carmela invita Teresa a recarsi al cimitero

Nel frattempo, il poliziotto Lino cerca di scoprire di più e inizia a seguire Irene, la sorella di Angelo.

Tuttavia, la ragazza si accorge subito della sua presenza e lo affronta, intimandogli di smetterla. Il giorno dopo, Irene si reca all'IPM per far visita al fratello Angelo e gli racconta dell'accaduto, spiegandogli di essere stata seguita. Irene si sente in colpa per aver fatto arrestare suo fratello al suo posto, ma Angelo la rassicura, dicendole di non preoccuparsi. Le confida che si è ormai adattato alla vita nell'istituto e si è integrato bene con gli altri ragazzi.

Carmela invita Teresa a recarsi al cimitero, poiché è stanca di continuare a raccontare bugie su Edoardo e vuole finalmente rivelare tutta la verità all'amante incinta di suo marito. Carmela ha intenzione di dirle che Edoardo è morto e che riposa nella tomba della famiglia Ricci.

Tuttavia, prima che possa parlare, le due ragazze vengono improvvisamente coinvolte in un agguato: due uomini in motorino si avvicinano e iniziano a sparare. Durante l'incidente, Teresa rimane ferita, ma riesce a proteggere Carmela con il suo corpo, riuscendo così a salvarle la vita.

Domenico Cuomo: Il successo di Cardiotrap in Mare Fuori e oltre

Domenico Cuomo, originario di Gragnano, sviluppa la sua passione per la recitazione al Centro Artistico Laborart, dove studia dal 2015 al 2020. La sua carriera da attore inizia con un ruolo importante nella terza stagione di "Gomorra - La serie", dove interpreta Cosimo. Successivamente, ottiene il ruolo di Antonio in "L'amica geniale" e dal 2019 quello di Gianni Russo, alias Cardiotrap, in Mare Fuori.

Nello stesso anno, recita anche in "Catch-22", miniserie che vede protagonisti George Clooney, Kyle Chandler e Hugh Laurie. Dal 2019, è uno dei protagonisti della serie "Un professore", dove interpreta Mimmo Bruni.

Il suo debutto al cinema avviene nel 2020 con "Alessandra - Un grande amore e niente più", e nel 2023 assume il ruolo principale nel film horror "Mimì - Il principe delle tenebre", prima regia di Brando De Sica. In ambito teatrale, Cuomo è stato tra i protagonisti di "Tredici – il musical contro il bullismo" e "Scugnizzi 2.0", entrambi diretti da Amelia Mascia. Nel 2023, ha anche prestato la sua voce per il documentario "Mi chiamo Giancarlo Siani".